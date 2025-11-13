

○シンクレイヤ <1724> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.28％にあたる20万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年10月23日まで。また、発行済み株式数の4.28％にあたる20万株の自社株を消却する。消却予定日は26年10月30日。



○ＵＴ <2146> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.8％にあたる30万株(金額で5億1200万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年2月12日まで。



○稀元素 <4082> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.82％にあたる20万株(金額で3億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年3月24日まで。



○児玉化 <4222> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.70％にあたる11万株(金額で7000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月1日から26年1月30日まで。



○ＣＣＴ <4371> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.35％にあたる90万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年3月31日まで。



○インフォネ <4444> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.69％にあたる1万4000株(金額で2100万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年4月30日まで。



○駒井ハルテク <5915> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.78％にあたる13万株(金額で2億4180万円)を上限に、11月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○バリューＨＲ <6078> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.62％にあたる70万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年3月31日まで。



○ワイエイシイ <6298> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.58％にあたる140万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年5月29日まで。



○加藤製 <6390> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.76％にあたる20万株(金額で2億8680万円)を上限に、11月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＨＰＣシス <6597> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.0％にあたる29万0900株(金額で5億3205万6100円)を上限に、11月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＳＥＭＴＥＣ <6626> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.48％にあたる55万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年5月11日まで。



○ＪＶＣケンウ <6632> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.39％にあたる500万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から12月23日まで。



○ニレコ <6863> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.0％にあたる30万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年2月27日まで。



○アバール <6918> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.1％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年7月31日まで。また、発行済み株式数の10.5％にあたる750万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○横浜ＦＧ <7186> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.26％にあたる3700万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から26年3月31日まで。



○スターゼン <8043> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.57％にあたる33万株(金額で3億9732万円)を上限に、11月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○Ｊトラスト <8508> [東証Ｓ]

発行済み株式数の3.10％にあたる412万2400株の自社株を消却する。消却予定日は11月21日。



○東建物 <8804> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.57％にあたる118万9100株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○スローガン <9253> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.14％にあたる8万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年11月16日まで。



○ＣＢＣ <9402> [名証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.28％にあたる7万5000株(金額で6180万円)を上限に、11月14日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



○ＢＳＮＨＤ <9408> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.50％にあたる3万株(金額で6600万円)を上限に、11月14日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2025年11月13日］



株探ニュース

