安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の第７回公判が１３日、奈良地裁であり、検察側の証拠調べで、安倍氏の妻・昭恵さん（６３）の心情が記された上申書が読み上げられた。

事件から約１年後の２３年８月に作成された書面で、昭恵さんは「あの日を思い出すと涙があふれる。ただ夫に生きていてほしかった」と心情をつづっていた。

＜上申書の主な内容＞

２２年７月８日朝、母、夫と３人で朝食を食べた。午前８時頃、夫は「行ってきます」と元気に出かけていき、見送った。いつも通りの朝だった。午前１１時半過ぎ、自宅で母といた時、事務所から「夫が撃たれた」と連絡があり、「えー」と大きな声で叫んだ。あまりの衝撃に理解が追いつかなかった。

夫の着替えを準備し、１人で東京駅に行った。スマートフォンを見ると、世界中の友人から夫の命が助かることを祈るメッセージが大量にきていた。それを読んで、容体が良くないことを察した。

駅から病院まで車で移動する時、渋滞していて、「走った方が早い」と思うほど長い時間に感じた。

病院に着くと容体の説明を受けた。「ダメなんだろう」と頭が真っ白になった。その後、やっと夫に会えた。顔は穏やかで笑っているようだった。手を握り、耳元で「晋ちゃん、晋ちゃん」と呼びかけた。ほんの少し手を握り返してくれた気がした。

夫の体はまだ温かく、医療スタッフが頑張って心臓マッサージをしてくれたかいがあって、待ってくれていたのだと思った。スタッフに「もう結構です」と声をかけ、夫は息を引き取った。衝撃的な出来事で、頭の中が真っ白で、全てが夢の中の感覚で、悲しい、つらいという気持ちがわく余地もない。涙も出なかった。

夫はまじめで優しく、立場に関係なく誠実で偉そうなことを言うことはなかった。勉強家、努力家で、家の書斎で勉強していた。高齢となった母に思い出を作ってあげようと、親孝行に努めていた。母を残して逝ってしまうのは心残りだったと思う。

桜の季節に生きていれば、花見やドライブに行っていただろうと、何かにつけてそういう思いが頭をよぎる。夫は家族であり、友人であり、同志であり、かけがえのない人。総理大臣を辞職してから２人で過ごす時間が多くなり、たわいもない会話をするのだろうと思っていた。２人で過ごす時間が続くと思っていた。突然逝ってしまった。

死を実感してからは、あの日を思い出すと涙があふれるようになった。気が張って、何とか１年を過ごしてきたが、一周忌で夫が親しくしていた人の顔を見ると、わいわいと楽しく過ごすのが大好きだった夫の姿が脳裏に浮かび、「なぜここに夫がいないんだろう」と涙が湧き出て止められない。

まだまだ私の中で、夫を失った悲しみが昇華することはない。ただ夫に生きていてほしかった。長生きしてもらいたかった。