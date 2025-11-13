タレントの小島瑠璃子さんが自身のインスタグラムで、息子が2歳になったことを投稿しています。



小島さんは「仕事から帰ると坊（息子）が玄関に走ってきて指を折りたたんだ手を自慢げに見せてきた」「『もうしゅぐ2しゃい！！』と叫んでいるのでどうやらこの手はチョキをしているつもりらしい」「坊が“もうすぐ”という言葉を発していることに驚いた」と、成長に感心。









この成長に触れた小島さんは、かつて樹木希林さんの子育てエピソードに感銘を受けたと振り返り「子どもを個人として尊重するよう注意をしている」という意識を語りました。そして「母の知らないところで”もうすぐ"ということばを覚えた坊」「パパの遺影に手を合わせておはようという坊」「毎日全力で生命を燃やしている彼は尊重されるべき存在なのだ」と、息子への思いを確かにしています。









小島さんは「2歳1日目の朝起きると」「彼は前日までつけていた”もうすぐ"を取って『2しゃい！2しゃい！』と叫んでいる」「もうすぐの言葉の意味、わかっていたんだね」と、あらためて息子の成長に驚きと感心を新たにしていました。

