¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¤ò»Ë¾å£±£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¤ËÇ§Äê
¡¡£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ¤Ï£±£³Æü¡¢ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê£´£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤ò»Ë¾å£±£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤·¡¢£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ²ñÄ¹¾Þ¥á¥À¥ë¡Ê½ã¶â£³£°¥°¥é¥à¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¤ÎÇ§Äê´ð½à¡Ê£±¡Ë¡Ö£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ²ñÄ¹¾Þ¥á¥À¥ë¤ò£²£´¸Ä°Ê¾å³ÍÆÀ¡×¡Ê£²¡Ë¡Ö£Ç£Ò£Á£Î£Ä£Å£µÍ¥¾¡Àï¤Ë¤ª¤±¤ë£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ²ñÄ¹¾Þ¤Î£±Ãå¤«¤é£³Ãå¤Þ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤ò£³¸Ä°Ê¾å³ÍÆÀ¡×¤ò¤È¤â¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£Å¿¶¶½²ñ¤ÏÇ§Äê´ð½à¡Ê£³¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÉÊ³Ê¤òÊÝ¤Á¡¢Â¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¤ÎÇ§Äê¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃø¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á£²£°£±£¹Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Î¹æ¡£