¡ÈºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ìî¿´¤¬¤Ê¤¤¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾®Àâ¡Ú´Ø¤«¤ª¤ë ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿¡Ö±é·Ý¼Ì¿¿²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ºÆ¤ÓÌÜ»Ø¤¹¨¡Âè15²ó¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡ÓÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ø¤ß¤º¤â¤«¤¨¤Ç¤â¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿´Ø¤«¤ª¤ë¤¬¡¢ÂèÆóºî¡Ø¾®ÇþÈª¤Ç¤¤ß¤¬²Î¤¨¤Ð¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂêºà¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤È±éµ»¤ÈÍÙ¤ê¤È¤ÇÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏÎÏÉÔÂ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢²Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ïºî²È¼«¿È¡¢·Ý½Ñ·Ï¤Î¹â¹»¤ÇÀ¼³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢NHKÅìµþ»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÃÄÆâ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ùÆ¸¹ç¾§¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¥ª¥Ú¥é¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î¤Ê¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤·¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢²»³Ú¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²»³Ú²Ê¤ÇºÇ½é¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤Ã¤Æ¡¢³Ú´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ»½Ñ¤äÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼³Ú¤ÏÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¼¤Ï³Ú´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¡ÊºÍÇ½¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£10Âå¤Îº¢¤Ë¼Â´¶¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¡Ø¾®ÇþÈª¤Ç¤¤ß¤¬²Î¤¨¤Ð¡Ù¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤¬¤¦¤é¤ä¤àºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤ËÌî¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡© Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¤³¤ÎÌäÂêÀßÄê¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡ØBOYS ¶ PLANET¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¿·¤·¤¤¶Ê¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¡¼¥ÈÊ¬¤±¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤·¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸¬µõ¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈËÜ¿Í¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤â¡¢²Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ìî¿´¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Ç¤â¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤éÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð
¡Ö¤ªÏÃ¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¡¢²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¨¸ì¼Åµ¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡ØÇþ¤ÎÉ÷¡Ù¤È¤¤¤¦²Æ¤Îµ¨¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÀ¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®ÇþÈª¤òÉñÂæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¡ØÇþ¤ÎÉ÷¡Ù¤Î°ì¸ì¤«¤éÂçÀÚ¤ÊÀßÄê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄÍÅÄÍ£¿á¡£ÁÄÊì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¾®ÇþÇÀ²È¤ò±Ä¤à²ÈÂ²¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»ÔÌ±¥ª¥Ú¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£Ç¯ÇÛ¤Î»²²Ã¼Ô¡¦Íµ»Ò¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£¿á¤Î¿ÍÀ¸¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ËÍè¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¡¦³áØÝ»Ò¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤À¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥Ú¥é¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌî¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ØÝ»Ò¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢´äºêÇ«²»¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÊÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡Ë¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤ò²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÀ¼³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î1°Ì¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇ«²»¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¯¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È¹Í¤¨¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡£Í£¿á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿³ºº°÷¤Ë¡Ö³Ú´ï¡×¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿Í£¿á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç·à¾ì¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥µ¥Þ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¿³ºº²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤ËÌµ½þ¤ÇÃ»´üÎ±³Ø¤Ç¤¤ë¡£¥ª¥Ú¥é¡Ø¥Ü¥¨¡¼¥à¡Ù¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ø¤¢¤¿¤·¤¬³¹¤òÊâ¤±¤Ð¡Ù¡Ê·àÃæ¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¥à¥¼¥Ã¥¿¤Î¥½¥í¶Ê¡Ë¤ò²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¤ÈÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¼çºÅ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1¥«·î¤«¤±¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁª¹Í¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»²²Ã¼Ô¤¬È¾Ê¬¤º¤ÄÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¹¥¤¤Î·ì¤¬Áû¤¤¤À·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥ª¥Ú¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÅª¤Êµ½Ò¤ÏÃúÇ«¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÆÉ¤ß¤³¤Ê¤·¤ä¤¹¤¤¡£Í£¿á¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´Ö°ú¤¤¤¿ÅÀ¤â±ÑÃÇ¤À¡£¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²á¾ê¤ÊºÍÇ½»¿Èþ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌµ¼«³Ð¤ÊºÍÇ½¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í£¿á¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤éÂè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Æ¡È¤¦¤ï¡¢¤¹¤´¤¤»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¯¤ä¤êÊý¤â°ì½Ö¹Í¤¨¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í£¿á¤Î»ëÅÀ¤ÇÅý°ì¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤Ç½ñ¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Ö¥ì¤º¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÍ£¿á¤Î¿ÍÊÁ¤ä¡¢²ÝÂê¶Ê¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦Í£¿á¤Î´¶¼õÀ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬´ÖÀÜÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡ºî²È¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í£¿á¤ÎÅ·ºÍÀ¤ä¥ª¥Ú¥é¤È¤¤¤¦·Ý½Ñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìî¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Í£¿á¤¬¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ë¡×»Ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Í£¿á¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÈºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Á°ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊý¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤º¤Ã¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Í£¿á¤ÎÌòºî¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ò¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Í£¿á¤Ê¤é¤³¤Î²ÝÂê¶Ê¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¤½¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¡¢Í£¿á¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃµ¤êÅö¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¡¢Í£¿á¤Î¿´¾ð¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤Ã¤È¡¢¤½¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Í£¿á¤ÎÃæ¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¾Ã¤¨¤º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£²»³Ú¤Ç¤¢¤ì¾®Àâ¤Ç¤¢¤ì¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Ç¤âÌî¿´¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤³¤È¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ë¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Í£¿á¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½ñ¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÈÅÄÂç½õ¡¡¼Ì¿¿¡§ÉÚ±ÊÃÒ»Ò
¤»¤¡¦¤«¤ª¤ë¡ü1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢ºß½»¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉôÂ´¡£2024Ç¯¡¢¡Ø¤ß¤º¤â¤«¤¨¤Ç¤â¡Ù¤ÇÂè15²ó¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ø¾®ÇþÈª¤Ç¤¤ß¤¬²Î¤¨¤Ð¡Ù
¡Ê´Ø¤«¤ª¤ë/KADOKAWA¡Ë2035±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¤Î¾®ÇþÇÀ²È¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Ã¤¿18ºÐ¤ÎÍ£¿á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÁÄÊì¤È¹Ô¤Ã¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤·¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´êË¾¤È¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥ª¥Ú¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç·à¾ì¡Ö¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥µ¥Þ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î¿äÁ¦¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£¿á¤Ï±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²Î¤¦°ÕµÁ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
