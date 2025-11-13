¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¿åµÜ¿õ¡¢Ä¶¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤Î¡È´°Á´½é¸«¼Â¶·¡É¤òËÜÆü22»þ¤«¤éÇÛ¿®¡¡¡ÖÈ¿±þ³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¿À¥²¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤¬¡¢13Æü¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£ËÜÆü22»þ¤«¤éÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¡È´°Á´½é¸«¼Â¶·¡É¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡È¿À¥²¡¼¡É¤ËÄ©Àï
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×»±²¼¤Î¡Öholoilve DEV_IS¡×Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFLOW GLOW¡Ê¥Õ¥í¥¦ ¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØÇÛ¿®¹ðÃÎ¡ÙËÜÆü22»þ¡Á¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ KAKAROT¡ÛËâ¿Í¥Ö¥¦¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¹Ô¤¯¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ª¡ª¤¿¤Î¤·¤ß¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Z KAKAROT¡Ù¡Ê2020Ç¯È¯Çä¡Ë¤Î½é¸«¼Â¶·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Z¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó¤µ¤ó¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¡¢Çî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¶·¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¿õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¼«ÂÎ¤ò½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡ª¡©¤¹¤¦¤Á¤ã¤óÀäÂÐ¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éÈ¿±þ³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¿À¥²¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë½é¸«¡ª¡©¥ª¥é³Ú¤·¤ß¤À¥¾¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¡£¤É¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿åµÜ¿õ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷mizumiya_su¡Ë
°úÍÑ¡§¡Ö¿åµÜ¿õ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷mizumiya_su¡Ë