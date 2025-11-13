『乃木坂46のオールナイトニッポン』井上和が3代目パーソナリティに 「私自身が楽しんでお届けできたら」
乃木坂46の5期生・井上和が、『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週水曜25時）の3代目パーソナリティを務めることが明らかになった。12日放送の番組内で発表され、井上は翌日、自身のブログでも改めて心境をつづった。
【写真】乃木坂46・井上和、沖縄プライベート写真に称賛の声 「圧倒される美しさ」「奇跡のビジュアル」
『乃木坂46のオールナイトニッポン』は2019年4月にスタート。初代パーソナリティを2期生の新内眞衣が務め、2022年2月からは3期生の久保史緒里が務めてきた。この度、久保のグループ卒業に伴い、12月3日からは3代目パーソナリティとして井上が務めることとなった。
発表翌日、井上は自身のブログで改めて就任を報告し、「乃木坂46のオールナイトニッポン 三代目パーソナリティーを務めさせていただくことになりました。よろしくお願いします！」とコメント。「まずは、本当に、とても嬉しいです」と喜びを伝えた。
続けて、「新内さんから久保さんへと渡ってきたこのバトンを、まさか自分が受け取る日が来るだなんて、乃木坂46に加入した頃は想像もしていませんでした」とし、「『三代目パーソナリティー』この言葉にはとても大きな重みがあります。先輩方が積み上げてきてくださったその重みを大切にしながら、良い意味でとらわれすぎず、私自身が楽しんでお届けできたらなと思っています」と意気込みを語った。
さらに井上は自身について、「井上和という人間は、全ての物事において可もなく不可もなく、つまらない人間なのだと思いながら20年ほど生きてきました」としつつ、「でもね。きっと、ほんとはね、もっと面白いやつだと思うんです」と心境を吐露。「だから、井上和という人間を、掘りに掘りに掘っていただけたら嬉しいです。そして私自身も、自ら進んで掘り進めていきたいと思っています」と呼びかけていた。
