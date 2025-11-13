¶¶²¼Å°»á¤¬²òÀâ¡¡¹ËöÎÃ»Ò¡¢»þÂ®180¥¥íÂæ¤ÇÁö¹Ô¤â¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×Å¬ÍÑ¤ÎÍýÍ³
¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ç¸µÂçºå»ÔÄ¹¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÈ¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬º£Ç¯4·î¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÅ²¬¸©·Ù¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö²á¼º¡×¤È¡Ö´í¸±¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¹Ëö¤Ïº£Ç¯4·î¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Æ±¾è¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹Ëö¤Ï»þÂ®180¥¥íÂæ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©·Ù¤ÏËÜ¿Í¤Î²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡£13Æü¤Ë²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¤Á¤Ã¤ÈÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÅö»þ¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍÆµ¿¤Ê¤·¤È¡£º£²ó¤Î²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹Ëö¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Æ±¾è¼Ô¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂè»°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿¤«¤·¤é¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤â¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»Å»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤´ËÜ¿Í¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Éüµ¢¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»þÂ®180¥¥íÂæ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾ºá¤Î°ìÈÖ¤ÎÏÀÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Â®ÅÙ¤¬¤³¤ì¤À¤±180¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À©¸æ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤¤¤ÞË¡²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¿ôÃÍ´ð½à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡£60¥¥í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤°¤é¤¤¤À¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë´í¸±±¿Å¾ºá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â®ÅÙ¤¬¡Ø180¥¥í¡¢¤¨¤Ã¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£