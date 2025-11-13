岡田准一・清原果耶・二宮和也ら「イクサガミ」豪華キャストが浅草寺に集結
【モデルプレス＝2025/11/13】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」 (全6話一挙配信）のキャストが、11月13日に東京・浅草寺で行われた「イクサガミ」戦神祭に出席した。
【写真】岡田准一、井ノ原快彦の楽屋に落書き
原作は、時代小説家・今村翔吾が武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描き、“最高のエンタメ時代小説”とも各界から称される同名小説「イクサガミ」シリーズ。プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田が、「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じ、生と死が交錯する壮絶なバトルを展開する。
イベントには、岡田をはじめ、藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明らキャストと、藤井道人監督が登壇。また、本作の制作スタッフたちがこの日のためだけに再集結し、一夜限りのLIVE殺陣アクションも繰り広げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡田准一主演「イクサガミ」
◆岡田准一ら「イクサガミ」総勢13人、浅草寺に集結
