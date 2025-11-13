「マリオカート ワールド」オリジナルグッズがマイニンテンドーストアやNintendo TOKYOなどで11月14日より発売！
【「マリオカート ワールド」グッズ】 11月14日 発売予定
任天堂は、Nintendo Switch 2用レース「マリオカート ワールド」をテーマにしたグッズを、Nintendo TOKYOなどの各直営オフィシャルストアとマイニンテンドーストアで11月14日より発売する。
グッズにはゲームのロゴやアイテムなどがデザインされたアパレルのほか、クッション、キーホルダー、プラカップといった雑貨などもラインナップ。「マリオカート ワールド」の世界感を楽しめるアイテムが多数用意されている。
Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAの公式Xでは画像がお披露目されているが、各商品ページはまだ未公開。それぞれの詳細については続報を待ちたい。
[新商品]『マリオカート ワールド』をテーマにしたオリジナルグッズが新登場。#NintendoFUKUOKA、#NintendoTOKYO など各直営オフィシャルストアと #マイニンテンドーストア で、明日11月14日（金）から販売します。#マリオカートワールドhttps://t.co/lE5RXCAsNw pic.twitter.com/Jhw2701qUT- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) November 13, 2025
(C) Nintendo