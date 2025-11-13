【「マリオカート ワールド」グッズ】 11月14日 発売予定

　任天堂は、Nintendo Switch 2用レース「マリオカート ワールド」をテーマにしたグッズを、Nintendo TOKYOなどの各直営オフィシャルストアとマイニンテンドーストアで11月14日より発売する。

　グッズにはゲームのロゴやアイテムなどがデザインされたアパレルのほか、クッション、キーホルダー、プラカップといった雑貨などもラインナップ。「マリオカート ワールド」の世界感を楽しめるアイテムが多数用意されている。

　Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAの公式Xでは画像がお披露目されているが、各商品ページはまだ未公開。それぞれの詳細については続報を待ちたい。

