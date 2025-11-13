『秋の学園祭2025』出演者＆来場者へ加害予告を確認 池袋サンシャインシティ・噴水広場のイベント中止、ネット配信で対応
16日に池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて開催予定だった「MF文庫J『秋の学園祭2025』」（KADOKAWA）のステージイベントが、出演者や来場者への加害予告を含む脅迫行為が確認されたことを受け中止すること発表された。噴水広場でのステージイベント以外は予定通り実施予定で、内容を変更して、YouTubeおよびニコニコ生放送の配信のみ実施される。
【画像】怖すぎる…出演者＆来場者へ加害予告 『秋の学園祭』公式の被害声明文
公式サイトでは「11月16日(日)に開催を予定しております「MF文庫J『秋の学園祭2025』」につきまして、以下の通り内容を変更させていただくこととなりました。ご参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と報告。
ステージイベントの内容が変更となり、「11月12日(水)、池袋・サンシャインシティ噴水広場(アルパ81)で実施予定のステージイベントにつきまして、出演者および来場者への加害予告を含む脅迫行為が複数確認されました。この状況を受け、お客様・出演者・関係者の皆様の安全確保を最優先に、関係各所と協議・検討を重ねた結果、イベント内容の一部を変更して実施することといたしました」と経緯を説明した。
変更内容は「【変更前】池袋・サンシャインシティ噴水広場(アルバBI)での実施およびYouTube・ニコニコ生放送での同時配信」が、「【変更後】YouTube・ニコニコ生放送での配信のみ実施（池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)での実施は中止いたします）」と伝えた。
今後の対応は「本件は、すでに警察へ通報しており、引き続き安全確保に努めるべく相談を行っております。今後も皆様に安心してイベントをお楽しみいただけるよう、このような脅迫や不当な行為に対しては警察当局に連携し、毅然と対応してまいります」と記した。
