前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。松坂大輔、ダルビッシュ有、涌井秀章、田中将大、藤浪晋太郎…。高卒2年以内に二桁勝利を挙げた名投手たちの共通点を明かした。

片岡氏が見てきた投手の中で、この高卒投手は初見から別格だったという。

松坂は1年目に16勝、ダルビッシュは2年目に12勝、涌井は2年目に12勝、田中は1年目に11勝、藤浪は1年目に10勝と全員が高卒2年以内に二桁勝利を記録し、その後毎年のように二桁勝ち続けた。

高卒で成功する投手に法則はあるのだろうか？

片岡氏は「みんなタイプが違う」と指摘した。

強いて言えば松坂と田中がスライダーの使い分けができてカウントを取れるところが似ていたが、それ以外に目立った共通点はないという。

ただ、「みんなに言えるのは制球力がよかった」。その制球力を生み出していたのが「理にかなったバランスのいい投げ方をしていたこと」だと解説した。

5人とも野球強豪校のエースで甲子園でも活躍。今よりも球数を投げ、肩を酷使された時代に大きなケガがなかったのも合理的なフォームが影響していたのだろう。