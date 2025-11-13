肺炎のため8日に92歳で死去した俳優の仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんの通夜が13日、都内で営まれ、“愛弟子”の俳優役所広司（69）が報道陣の取材に応じた。仲代さん主宰「無名塾」の2期生。大声を出す入塾テストで貧血を起こし失神した役所の姿を、仲代さんは一生懸命やっているとして目をかけていた。

役所は「親でもないのにこんなに怒ってくれる人ありがたいと感じていました」と涙をこらえ、言葉を詰まらせながら感謝した。

カンヌ国際映画祭の最優秀男優賞受賞など、日本を代表する俳優だが、入塾式に遅刻するなど「いい塾生じゃなかった」と振り返る。「君は1時間2時間前に来なさいとしょっちゅう怒られていた」といい「だから仕事に行く時は早く行かないと落ち着かない体質になってしまってそれが染み付いた」と真摯（しんし）な姿勢で仕事場に臨み、多くの俳優陣に尊敬される現在の姿を作ってくれたことを明かした。

また「初めて仲代さんの出演するドラマに出させてもらった時、2人だけで話すシーンがあって」と今での忘れられない現場について「緊張してNGを出しちゃいけないと思ってセリフを用心しながらしゃべっていたら、仲代さんが『セリフを用心するな、NGを出してもいいから』と。それをいつも仕事する時に思い出します。用心しないようにするにはそれだけ準備しなさいということなんでしょうけど」と名優を生み出した原点が分かるエピソードを語った。

そして「本当にお世話になって。僕たち塾生にとって無償で教えてもらっていて、貴重な時間でした。感謝、それしかないです」と頭を下げた。