ドイツで起きている政治的変化は、若者の意識変化に如実に表れている。数年前まで環境政党「緑の党」を支持していた若者たちが、なぜ極右AfDや極左政党に流れているのか。文藝春秋PLUSの番組「+RONTEN」で、ドイツ出身の文筆家・マライ・メントラインさんと東京女子大学教授でドイツ・ヨーロッパ近現代史を研究する柳原伸洋さんにより背景が詳しく語られた。（全2回の2回目／はじめから読む）

ドイツを襲う急激な物価上昇

現在のドイツ社会の雰囲気について、柳原さんは「とにかく物価高で、お金や値段のことを常に考えて生きている」状況だと説明する。

「家賃がどんどん上がるわけです。あと、外食がとても高くなった」とマライさんも証言する。

「特に2022年以降ですが、一気に物価が上がり、光熱費もものすごく高くなっている」



左から柳原伸洋さん、マライ・メントラインさん

このような生活への圧迫が、「疲れというか、日々の生活に必死」な状況を作り出している。その結果、「緑の党のように中長期的な未来の環境を考えるより、やや短期的な思考を持つ人が増えてきている」と柳原さんは分析する。

若者が体験した「難民への恐怖」

若者がAfDを支持する背景には、より具体的な体験がある。柳原さんが紹介したドイツの雑誌のインタビュー記事によると、ある若者が通学路での体験を語っている。

「学校から帰ってくる際、ちょっと暗くなった道で人とすれ違いますよね。田舎でも何人かはすれ違う。その時にドイツって基本的にみんな挨拶するんですよね。グーテンタークとかグリュスゴットとか」

挨拶は「敵か味方かを認識する機能もある」重要なコミュニケーションだが、「そこで挨拶が全く通じないことが身近にあった時に、初めて自分は怖いと感じた」ことから、「難民をやめようと言ってるようなAfDを支持した」という経緯がある。

緑の党→AfDへの転換

この変化は統計にも表れている。マライさんは「数年前の若者たちの投票先を見ると緑の党などが人気だった。緑の党は名前にもあるようにグリーンエネルギーを進めようとしている政党」だったと振り返る。

「それがいつの間にか変わってしまって、この間の総選挙の時に若者たちが一番入れていたのがAfDと極左。極右と極左なんですよ。どうしたの、と驚いた大人がたくさんいたんじゃないかな」

ポピュリスト政党の巧みなネット戦略

この急激な変化の背景には、巧妙なネット戦略がある。

「ポピュリスト政党がうまいのがネット戦略です。切り抜き動画ですね。極右も極左もの両方。国会答弁で激しめなスピーチして、それをうまく切り抜いて、TikTokやYouTubeショートなどにアップすることによって、若者たちに届ける」

なぜこうした動画が刺さるのか。マライさんは若者たちの潜在的不安を指摘する。

「いわゆるZ世代ですね。実際に若者たちから聞いてるんですけど、私の親世代くらいを見て『いいな』と思っているんですよ。いい額の年金をもらって暮らしているわけですから。でも自分は同じくらい働いたとしても、もっと働いたとしても、同じ富はもうゲットできないんです」

コロナ禍が若者に与えた影響

柳原さんが指摘するのはコロナ禍の影響だ。

「個人的にはかなりコロナ禍の影響を重視している」と前置きした上で、その理由を説明する。

「コロナ禍では、管理する権力の存在が大きくなった。つまり行政が命令して、外に出てはだめですとか、移動してはだめですということを権力が管理した。若者たちは2、3年間それに直撃してるわけです」

この体験が若者たちに与えた影響は深刻だった。

「例えば今ドイツで独裁的な権力者がトップに立った方がいいか、というアンケート取ると、7%くらいの人が賛成です。メルツより独裁的な人がいい、と」

さらに重要なのは、コロナ禍による人間関係の変化だ。

「社会全体が人と触れてはいけないとか、この人はもしかしたらコロナ感染者じゃないかと思っていい社会でした。疑いを持つ前提でした。

ドイツ語でフレムトって言うんですけど、英語ではストレンジャーですね。ストレンジャーに対して、この人はやばいんじゃないかとか、感染してるんじゃないか、と疑いを持つ意識が、あの時に一気に広まった」

「いい暮らしをして、将来が安定している大人たちが…」

この変化は教育現場にも及んでいる。マライさんは親戚から聞いた話として、模擬選挙の結果を紹介する。

「大人たちが『こう入れて欲しい』っていうのを子どもたちは感じるらしいんですよ。その反発なのか、模擬選挙でものすごくAfDが伸びたそうです。とても人気だった」

「いい暮らしをして、将来が安定している大人たちが、私たちにこうして欲しいらしいだけど、嫌だ」という反発が、若者たちの政治意識に影響を与えているという。

コロナ禍という未曾有の体験が、ドイツの若者たちの政治意識を根本的に変えた可能性がある。管理権力への慣れ、他者への警戒心の定着、そして上の世代に対する反発--これらが複合的に作用した結果が、現在の極端化現象かもしれない。

