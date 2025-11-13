ガソリンの暫定税率が来月末で廃止されるのを前に、ガソリン価格を抑えるための政府の補助金がきょうから5円拡大されました。

県内のガソリンスタンドでは、きょうの販売価格はどうなったのでしょうか。

◆KNB 大平 航 記者

「5円の補助金の拡大はきょうからですが、こちらのスタンドではきのうから販売価格は変えていないということです」



富山市婦中町のガソリンスタンドではレギュラーガソリンが1リットルあたり169円で、きのうと同じ価格です。





補助金は石油元売り会社に支給されるので、現在店で抱える在庫は5円高い時に買ったものです。この在庫分を値下げすると損になることから、こちらのスタンドでは順次値下げすることにしています。

◆オートバックスエクスプレス富山南 宮腰匡樹さん

「競合店を見ながらという形になるので、落ち着くまで1週間くらいかかるんじゃないかと思います」



KNBの調べではきょうから値下げした店もある一方で、競合店の価格などをにらみつつ、順次下げるという店もあります。

現在、ガソリン税に上乗せされている暫定税率は、来月末に廃止される予定です。



それに向けた移行措置として、これまで1リットルあたり10円だった補助金が、きょうから5円積み増しされて15円になりました。

補助金は暫定税率と同じ分まで増える予定で、それに伴い県内の販売価格の平均は今よりおよそ15円安い160円程度になるとみられ、4年ぶりの安値水準となる可能性があります。



◆利用客の男性

「やっぱりうれしいですよ、どんどん下がってくれれば。まだまだ下がってほしい」



◆利用客の女性

「食品とかの値上がりもすごいので、早く値下がりしていただいて生活が楽になればいいなと思います」

一方、店側の受け止めは。



◆オートバックスエクスプレス富山南 宮腰匡樹さん

「5円、10円、15円という形で増えていきますが、そこで大きく（他店と）差をつけてしまうとお客さんの客数に影響が出てしまうので懸念材料ではある」



店では在庫の量や競合店の状況を確認しながら価格を下げていくほか、アプリ会員の割引優遇などで還元していきたいとしています。



石油情報センターは1週間程度かけて値下がりが進むと予想しています。次回の補助金積み増しは今月27日です。