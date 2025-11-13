メイクアップブランド『colorgram（カラーグラム）』は、ぷるんと弾むジェリー質感でツヤと輝きをプラスするスティック型グリッター「ぷるんジェリービームスティック」を、2025年11月21日（金）より発売する。

■光を味方にする“ぷるんジェリー”の新感覚スティック

ジェリーのような柔らかいテクスチャーに、きらめきグリッターをぎゅっと閉じ込めたスティック。肌にのせると軽やかに溶け込み、透明感のあるツヤと輝きを瞬時にオン。ひんやりとした使用感でべたつかず、グリッターだけをぴたっと定着させる。

目もとや鼻筋のハイライトとして立体感を演出できるほか、ツヤを仕込むだけで“あざとかわいい猫顔”を叶える万能アイテム。スティックタイプで持ち運びしやすく、メイク直しにも便利。

■商品情報

CJ Olive Young Japan株式会社

カラーグラム ぷるんジェリービームスティック全8色（01、04はオンライン限定）／各1,210円（税込）

01 ブループリン（オンライン限定）ブルーオーロラグリッターがきらめく、爽やかなプリンのようなブルーグリッター。

02 シルバーラビットウサギの瞳のように純粋に輝く、ホワイトシルバーグリッター。

03 コーラルバブル太陽の光を受けたシャボン玉のように、鮮やかにきらめくコーラルグリッター。

04 サニーオレンジ（オンライン限定）オレンジにゴールドグリッターを散りばめた、太陽のようにまばゆいサニーオレンジ。

05 ときめきピンクドキドキときめく、愛らしいラブリーピンクグリッター。

06 バターシルバークールなシルバーにバターのような温もりを添えた、やさしいクールバターシルバー。

07 ハニーゴールド甘栗ブラウンにハチミツのようなゴールドをプラスした、甘く上品なハニーブラウングリッター。

08 ピンクチェリー完熟チェリーのような艶めきと、みずみずしいクーリング感を宿したチェリーピンクグリッター。