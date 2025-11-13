Ê¡»ÎÁóÂÁ¡ÖÉö¡×»£±ÆÃæ¤ËÊ¡¸¶ÍÚ¤Î¼Ì¿¿800Ëç»£¤Ã¤Æ¡Ö300ËçÁ÷¤êÉÕ¤±¤¿¡×
Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¤ªÂæ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡¢12·î19Æü¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤À¤±¤Ç800Ëç¤â»£±Æ¤·¡ÖÀ°Íý¤·¤Æ300Ëç¤Ë¤·¤ÆÁ÷¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î8ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢27Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂåÉ½¶Ê¡£Æ±¶Ê¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢04Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬Æ±ºî°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î±Ç²è²½¤ËÄ©¤ó¤À¡£
Ê¡»Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¤ò1¿Í2Ìò¤Ç±é¤¸¤¿¡£Ê¡¸¶¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿·Ã¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¤ò±é¤¸¡¢ÎÃ¤Ï°¡»Ò¤ÎÁ°¤Ç·Ã¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼«Ê¬¤ò·Ã¤À¤È»×¤¤¹þ¤à°¡»Ò¤ÎÁ°¤ÇÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹ÎÃ¤È¡¢ÎÃ¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°¡»Ò¡£¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ú¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤òÉÁ¤¯¡£
ÎÃ¤È·Ã¤È°¡»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¡¢³áÌîÌÐ¤ò±é¤¸¤ëµÜÂôÉ¹µû¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÊ¡»Î¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¡Ä¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È»£±Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡»Î¤Ï¡ÖÍÚ¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç800Ëç¡£À°Íý¤·¤Æ300Ëç¤Ë¤·¤ÆÁ÷¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡¢»£¤é¤ì¤Æ¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËµÜÂô¤¬¡ÖÍÚ¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÔ¤ßÊª¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¡¸¶¤¬»£±Æ¸½¾ì¤ÇÊÔ¤ßÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÊÔ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢Ê¡»Î¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÏ¿²»Éô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£