アソビシステムによるクリエイターレーベル Akaku（エーカク）の第1弾企画となるイラスト展『いっぱいのものがたり 展』が、12月12日から25日までの2週間、渋谷 CAFE GALLERY & OMIYAGE SHOP CCにて開催される。

同イラスト展は、“「一杯」から始まる、いっぱいの物語”がテーマに。日常の中にある一杯のドリンクが、asuka、kakimaku、ナガミネショウコ、葵山わさび、新水ら5名のアーティストの手によって、それぞれの物語として描かれる。

来場者は、コーヒー、カフェラテ、ほうじ茶ミルクなどのカフェメニューを注文し、それらのドリンクをテーマに描かれた作品を鑑賞できる。一杯のコーヒーから“夜ふかしの理由”を見出すアーティストもいれば、“初めてのブラックコーヒー”を描くアーティストもおり、それぞれまったく違った味わいの物語を楽しめる。カフェスペースでドリンクを味わいながら、視覚と味覚を通して作品の世界に入り込む、アートと日常が交わる“見る”だけではない“体験する”展示となる。

また、会場では作品を購入できるほか、このアート体験を日常に持ち帰るオリジナルグッズも販売。展示作品をそのままグッズのデザインに落とし込んだ雑貨やオリジナルドリップパックなど、日常の中でアートを感じられる商品を取り揃えている。

さらに、同イラスト展は、1月に福岡、2月に大阪のCARBON COFFEEにて、巡回開催も決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）