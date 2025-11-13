大人の指先を握る小さな小さな手―――。11月17日の「世界早産児デー」に合わせ、小さく生まれた赤ちゃんの命の輝きを伝える写真展が鹿児島市で始まりました。



（山下香織キャスター）

「ペットボトル1本分。これより軽い体重で生まれる命があります。小さく生まれた赤ちゃんが主役の写真展には、大きく成長した今の姿も共に展示されています」





写真展を開いたのは、小さく生まれた子供をもつ家族の交流サークル「ゆるり」です。小さな命を支えてくれた医療従事者に感謝し、早産児への理解や関心を広げたいと、4年前に始め、今年は県内の34家族から寄せられた73枚の写真が展示されています。「明日を生きていけるかも分からないくらい小さな身体で生まれてきたけど、一歩一歩着実に成長しているね。ゆっくりでいいよ。今日も生きていてくれてありがとう」中には、僅か373グラムで生まれた赤ちゃんも・・・。「1歳まで生きられるか分からないと言われていたけれど、親の心配をよそに元気に育ってくれて、来年は小学生だね」サークルの代表を務める山元さんは、妊娠6ヶ月で出産し、子どもは10か月間NICUに入院しました。（リトルベビーサークルゆるり・山元理英代表）「毎日面会に行って、保育器の前で泣いていた。全てが不安だったし、悲しかったし、しんどかった。誰に相談したらいいか分からない思いを共有、共感してほしいと私は思っていたので、たくさん仲間がいるんだよと伝えたい」県内では、生まれた赤ちゃんの10人に1人が、2500グラム未満の低出生体重児です。（客）「自分も緊急の帝王切開だったので、正期産でも不安なのに早産のお母さんたちは、ひとしおだっただろうなと。自分は産婦人科医なんですよ。自分が見て来た子達も、こうやって大きくなっていたらいいな」写真展は24日まで鹿児島市の天文館図書館で開かれ、14日からは、医療的ケアに関する展示も予定されています。