カシオ、「BABY-G＋PLUS」にハート形チャーム付き新モデル「BGD-10KH」
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「BABY-G」シリーズから、腕時計とチャームの2通りで楽しめる「BABY-G＋PLUS」シリーズの新製品「BGD-10KH」を11月8日に発売した。ブルー／ネイビー／ピンク／イエローの4色展開で、価格は各9,900円。
BGD-10KH
○今度のホルダーはハート形
「BGD-10KH」は、時計本体とホルダーの2WAY仕様。腕時計としてだけでなく、専用のハート形ホルダーに装着すればチャームとしても楽しめる。
時計本体とホルダーはいずれもマット調のカラーリングで、ポップかつキュートな印象に仕上げた。ライトを点灯すると液晶にハートが浮かび上がり、フェイスを華やかに演出する。
BABY-Gならではの耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備え、デザイン性と実用性を兼ね備えている。
BGD-10KH-2BJR
BGD-10KH-2CJR
BGD-10KH-4JR
BGD-10KH-9JR
カラーラインアップは、ブルー（BGD-10KH-2BJR）、ネイビー（BGD-10KH-2CJR）、ピンク（BGD-10KH-4JR）、イエロー（BGD-10KH-9JR）の4色。
BGD-10KH-2BJR 使用イメージ
BGD-10KH-2CJR 使用イメージ
BGD-10KH-4JR 使用イメージ
BGD-10KH-9JR 使用イメージ
主な仕様は以下のとおり（各カラー共通）。
ケースサイズ：W39×D14.7×H42.8mm
質量：33g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム／時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
BGD-10KH
○今度のホルダーはハート形
「BGD-10KH」は、時計本体とホルダーの2WAY仕様。腕時計としてだけでなく、専用のハート形ホルダーに装着すればチャームとしても楽しめる。
BABY-Gならではの耐衝撃構造に加えて10気圧防水を備え、デザイン性と実用性を兼ね備えている。
BGD-10KH-2BJR
BGD-10KH-2CJR
BGD-10KH-4JR
BGD-10KH-9JR
カラーラインアップは、ブルー（BGD-10KH-2BJR）、ネイビー（BGD-10KH-2CJR）、ピンク（BGD-10KH-4JR）、イエロー（BGD-10KH-9JR）の4色。
BGD-10KH-2BJR 使用イメージ
BGD-10KH-2CJR 使用イメージ
BGD-10KH-4JR 使用イメージ
BGD-10KH-9JR 使用イメージ
主な仕様は以下のとおり（各カラー共通）。
ケースサイズ：W39×D14.7×H42.8mm
質量：33g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、アラーム／時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替