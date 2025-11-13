アクアは、集合住宅にも設置しやすいコンパクトサイズと大容量を両立した“置ける”ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズに、新たにスクエア・プロポーションとフラット扉を採用したフラッグシップモデル（品番 ： AQW−DXS12A、AQW−DMS10A）を、11月20日から順次発売する。

「まっ直ぐドラム」は、国内シェアNo.1（コインランドリー機器 出荷台数（2024年1月〜12月）において。同社調べ）のAQUAのコインランドリー用機器と同じ水平のドラム構造と技術を採用することで、タテ型洗濯機と同等程度のスペースに置けるコンパクトサイズと大容量、高い洗浄性能を実現したドラム式洗濯乾燥機。水平ドラムの回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで汚れをスッキリ落とし、洗いムラや衣類の絡み、シワも抑えて日々の洗濯に、さらに快適さを届けるシリーズとなっている。

今回、外観のリニューアルとともに機能をパワーアップして誕生したのが、洗濯・脱水容量12kgの大容量モデル「AQW−DXS12A」と、洗濯・脱水容量10kgの薄型モデル「AQW−DMS10A」。集合住宅にも設置しやすいサイズはさらに奥行がスリムになり、スクウェアでフラットな清潔感のあるデザインへと進化して、操作性も向上した。オゾンと温風ミストで衣類をリフレッシュする新機能「オゾンエアウォッシュ」（コースによってはミストやオゾンを使用しないコースがある）の有無や、必要な容量・サイズ・カラーから、暮らしに合わせて選べる。



左から：「AQW−DXS12A」（W／K）、「AQW−DMS10A」（W／K）

まっ直ぐドラム「AQW−DXS12A」「AQW−DMS10A」の主な特長は、コンパクトなのに大容量。新しくなった「まっ直ぐドラム」で洗濯が変わる。新機能「オゾンエアウォッシュ」でウイルス抑制・花粉抑制を実現した（AQW−DXS12Aのみ）。泡のシャワーでガンコな汚れもキレイにする「泡フルウォッシュ」（泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能する。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いする）を搭載。さらに使いやすくなった「液体洗剤・柔軟剤自動投入」となっている。清潔仕様として、充実した自動おそうじ機能も付いて手入れも簡単だとか。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月20日（木）

アクア＝https://aqua-has.com