

「クリーブランドゴルフ CBZ ウエッジ」

住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、ゴルフクラブのために独自開発した軽くてやわらかい素材「Z−ALLOY（ゼット アロイ）」を採用し、寛容性と心地よい打感を追求したキャビティ型の「クリーブランドゴルフ CBZ（シービーゼット） ウエッジ」を12月6日から販売する。

「クリーブランドゴルフ CBZ ウエッジ」の特長は、「Z−ALLOY」とネック部に軽比重セラミックピンをインサートする「ZIPCORE」の採用によって、余剰重量を創出。トウ側に重量を再配分し、重心位置をアマチュアゴルファーの平均打点位置に近づけることで、オフセンターショットでも高い飛距離安定性と方向安定性を実現する（同社計測データ（ハンディキャップ10以上のプレーヤーのショットデーターから算出）。

従来モデル（従来モデルとは「クリーブランドゴルフ CVX2」）で使用したSUS431に比べて25％（同社計測結果。従来モデルとの硬度比）やわらかい「Z−ALLOY」と、従来モデルに比べて約2倍増量したTPU（熱可塑性ポリウレタン）素材のGELBACKをキャビティ部に搭載することでインパクト時の衝撃を抑え、優れたフィーリングを実現する。

フェースブラストとレーザーミーリング（HYDRAZIP）をロフト別に設計。高精度設計グルーブ（溝）の「ULTIZIP」との組み合わせによって、ラフやウエット時など悪条件下でも優れたスピン性能を発揮する。

さまざまなシーンを想定し、あらゆる状況でのショットをやさしくするロフト別ソール設計を採用。また、幅広いソールと大きめのバンス角によって、ソールが滑りやすくなることでミスを軽減する。

「ゼクシオ」アイアンからのバランスの流れも意識した設計によって、従来に比べて軽く、違和感のない振りやすさを実現した。

［小売価格］

N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト装着モデル：2万5300円

N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 スチールシャフト装着モデル：2万5300円

Diamana for CG III カーボンシャフト装着モデル：2万6400円

（すべて税込）

［発売日］12月6日（土）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm