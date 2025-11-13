ヤマハ発動機は、幼児2人同乗基準に適合した20型小径子ども乗せ電動アシスト自転車「PAS babby（パス バビー）」「PAS kiss（パス キッス）」の2026年モデルを、12月12日に発売する。



「PAS kiss」（マットユーカリ）

両モデルは、「日常に冒険のスパイスを」をコンセプトに開発。ママもパパも使いやすい機能とデザインで、子育てを積極的に協力して行う夫婦をターゲットとしている。両モデル共通の主な特徴は、（1）ママ・パパ両方の使いやすさにこだわったコンパクトなフレーム設計、（2）走行中や押し歩き時の安定性を考えた低重心車体、（3）シートの高さを簡単に素早く調節できるクイックレバーなどの夫婦で共用しやすい自転車部品。2026年モデルでは、「リフレクター一体砲弾型ランプ」を新たに採用。前方だけでなく、足元まで広範囲を照らす。

「PAS babby」は、オシャレなスタイリングが特徴の後ろ子ども乗せモデルで、日常での使いやすさや快適性にこだわったリヤチャイルドシート「ハグシートプラス」を搭載。「PAS kiss」は、ママ・パパの安心感、使いやすさ、快適性にこだわった前子ども乗せモデルで、子どもを胸元まで包み込む繭型が特徴のフロントチャイルドシート「コクーンルームプラス」を搭載している。

2026年モデルのカラーリングは、「マットユーカリ」ナチュラルかつスタイリッシュな印象を与える（両モデル）。「スターダストブラック」シックな印象の中に遊び心を感じるゴールドをあしらった（両モデル）。「マットオーロラベージュ」華やかさと洗練された上品さを感じるカラーとのこと（PAS babbyのみ）。「マットグレイッシュベージュ」どんな服装にも合わせやすい定番カラーとなっている（PAS babbyのみ）。

［小売価格］

PAS babbys：18万9000円

PAS kiss：：19万1000円

（すべて税込）

［発売日］12月12日（金）

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp