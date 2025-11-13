WSÏ¢ÇÆ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬0É¼¡Ä¸·¤·¤¤É¾²Á¤Ë¥É·³ÃÏ¸µµ¼Ô¤¬ËÜ²»¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉÔÍø¤À¡×¤Ê¤É¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤òÍÊ¸î¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ë¤è¤ëÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÆÀÉ¼¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î2016Ç¯¤ËÆ±¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¼õ¾Þ¤¬¤Ê¤¤¡£½¢Ç¤10Ç¯ÌÜ¤ÇºÇ°¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖDodgerHeads¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«²ò¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¸·¤·¤¤É¾²Á¤ËÀµÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥â¥ì¥Îµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡£¤â¤¦Èà¤Î¼õ¾Þ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉÔÍø¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¡¼¥ê¡¦¥í¥Ö¥í´ÆÆÄ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬3°ÌÉ¼¤ò1É¼ÆÀ¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¯¥ó¥Äµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¾Þ¤À¤È»×¤¦¡×¤È°ì½³¡£¡Ö¤è¤êÍ¥½¨¤Ê´ÆÆÄ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±´üÂÔ¤è¤êÎÉ¤¤¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤«¤À¡×¤ÈÅêÉ¼´ð½à¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤ë¤È¤¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¼õ¾Þ¤·¤¿¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥¹¥Ô¡¼¥²¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤À¡×¤È¾Î»¿¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÎÅêÉ¼¤Ç5°Ì¤«¡¢8°Ì¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤¬¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ÎÅêÉ¼¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ØDodger Blue¡Ù¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾åºÇÂ¿116¾¡¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢93¾¡69ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¾Þ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]