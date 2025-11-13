国は13日から年内の暫定税率の廃止に向けてガソリンと軽油に対する補助金を段階的に引き上げます。店頭の価格に反映されるのは数日から1週間かかる見通しですが、鹿児島市では13日から値下げをするガソリンスタンドも出ています。



（記者）

「ガソリン価格は13日から実質的な値下げとなる。鹿児島市のガソリンスタンドには続々と車が入っていく」



“低価格が売り”の鹿児島市のガソリンスタンドです。





（はーもにーりんぐ・中村哲人統括マネージャー）「本来、在庫分があるがお客様からの問い合わせも多かったので本日からガソリンを値下げする」13日からレギュラーガソリン1リットルあたりの価格を159円から155円に下げました。高止まりが続いていたガソリンの価格。ガソリンには現在、1リットルあたり25.1円の暫定税率が課されています。レギュラーガソリンにはこれまで、1リットルあたり10円の補助金が出されていましたが経済産業省は補助金を13日から15円引き上げました。2週間ごとに約5円ずつ段階的に引き上げ、暫定税率を廃止した場合と同じ程度まで価格を引き下げるとしています。こうした動きに利用者は。（客）「安くなればなるほどいい。今まで高かったので」（客）「助かる、ドライブが趣味なので。安くなるのは家計が助かる」こちらの店は補助金が増額される前の高い価格で仕入れた在庫を抱えていますが、一足早く値下げすることに。（はーもにーりんぐ・中村哲人統括マネージャー）「在庫がまだ残っている状態だったのでかなり損にはなるが1円でも安く提供できたらと思って思い切って値下げした。今までよりも1000円分でも2000円分でも給油できるのでみなさん喜んでいる」補助金の増額が反映され、他の店の店頭の価格が下がるのは、数日から1週間程度かかる見通しですが、家計の負担は徐々にやわらいでいきそうです。