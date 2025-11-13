「すごー!!」51歳のケイン・コスギ、ワゴン車飛び越える姿に反響「あの頃のまんま」「22段飛んだ時と同じフォームだ」
俳優・タレントのケイン・コスギ（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。ワゴン車を飛び越える動画を公開し、圧巻の跳躍力に驚きと称賛の声が相次いでいる。
【動画】「すごー!!」「あの頃のまんま」ワゴン車を飛び越えるケイン・コスギ
ケインは「Jumping over a van for the movie Kamen Rider Revice.（映画『仮面ライダーリバイス』でバンを飛び越えるシーン）」と紹介し、映画が公開された3、4年前のものだと思われる動画をアップ。助走をつけてジャンプし、軽々と体を回転させて、華麗にワゴン車を飛び越えるケインの姿が収められている。
年齢を感じさせない見事なパフォーマンスに、ファンからは「すごー!!」「流石すぎます」「かっくいー！」「22段飛んだ時と同じフォームだ」「ロイター板飛ぶ時のフォームがあの頃のまんまなの熱いなー」などの声が寄せられている。
