

「Xmas Holy Night Buffet」イメージ

関西国際空港直結のホテル日航関西空港は、オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」において、「Xmas Holy Night Buffet」を12月24日〜25日のディナー限定で開催する。

同ブッフェでは、オマール海老・キャビア・ボイルズワイガニなど、クリスマスにふさわしい贅を尽くした食材を使用したメニューを用意した。国産黒毛和牛を使用した「ローストビーフ＆フィレ肉のステーキ」や、昆布の旨味とキャビアのコクが調和した「甘エビのマリネ キャビアと昆布ゼリーで仕上げて」、「オニオンマリネした和歌山県産鹿もも肉の低温調理」など、一品一品シェフが丹念に仕上げた内容を楽しめる。

定番のクリスマスケーキ「ジャンボ ブッシュ・ド・ノエル」は、目の前で切り分けて提供するほか、世界中で愛され続けている「モエ・エ・シャンドン」のシャンパンはフリーフローで堪能できる。

さらに11月末までの公式サイトおよび電話による予約特典として、「大人料金1000円割引」とホテルオリジナルキャラクター「かんくまマスコット（ボールチェーン付）」を用意した。夕食後にゆっくりとホテルステイを満喫できるクリスマスディナーブッフェ付の専用宿泊プランもある。

厳選された贅沢な食材が並ぶブッフェで大切な人と至福のひとときを過ごしてほしい考え。

［「Xmas Holy Night Buffet」概要］

開催日：12月24日（水）〜25日（木）

営業時間：

第一部：17:30〜19:00

第二部：19:15〜20:45

提供場所：ホテル日航関西空港 オールデイダイニング「ザ・ブラッスリー」（2階）

料金：

ディナーブッフェ

大人（13歳以上）：1万2000円（One Harmony会員料金1万800円）

子ども（4〜12歳）：6000円（One Harmony会員料金5400円）

※3歳以下は無料

（すべて税・サービス料込）

ホテル日航関西空港＝https://www.nikkokix.com