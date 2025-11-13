明日にかけて所々で雨や雷雨に、空気も冷たくしっかりと寒さ対策を【気象予報士が解説｜新潟】
13日(木)は天気が下り坂で、この時間も雨の降っているところがあります。
さて、14日(金)も一部で傘が必要になりそうです。
◆14日(金)午前9時の予想天気図
日本付近は、はじめ気圧の谷の影響が残ってにわか雨のところがあるでしょう。ただ次第に大陸から高気圧が張り出してくるため、午後は晴れのエリアが広がる見込みです。
◆天気の移り変わり
13日(木)夜9時は、全県的に雲が広がりやすく所々で雨が降るでしょう。とくに下越と佐渡では、カミナリを伴って降り方が強まるところもありそうです。夜間も広い範囲ではありませんが、所々でにわか雨があるでしょう。
14日(金)朝は、上・中越を中心に雨雲のかかるところがありそうです。一方、日中は次第に雲が薄くなり、午後は広く晴れるでしょう。
ただ、日差しが届いても今日ほど気温が上がらない見通しです。
◆14日(金)の予想最高気温
14℃前後のところが多いでしょう。今日より3℃ほど低く、この時期らしい気温になりそうです。
今日より空気が冷たくなるところが多いので、しっかりと寒さ対策をしてお出かけください。
