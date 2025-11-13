13日(木)は天気が下り坂で、この時間も雨の降っているところがあります。

さて、14日(金)も一部で傘が必要になりそうです。



◆14日(金)午前9時の予想天気図

日本付近は、はじめ気圧の谷の影響が残ってにわか雨のところがあるでしょう。ただ次第に大陸から高気圧が張り出してくるため、午後は晴れのエリアが広がる見込みです。



◆天気の移り変わり

13日(木)夜9時は、全県的に雲が広がりやすく所々で雨が降るでしょう。とくに下越と佐渡では、カミナリを伴って降り方が強まるところもありそうです。夜間も広い範囲ではありませんが、所々でにわか雨があるでしょう。

14日(金)朝は、上・中越を中心に雨雲のかかるところがありそうです。一方、日中は次第に雲が薄くなり、午後は広く晴れるでしょう。



ただ、日差しが届いても今日ほど気温が上がらない見通しです。



◆14日(金)の予想最高気温

14℃前後のところが多いでしょう。今日より3℃ほど低く、この時期らしい気温になりそうです。



今日より空気が冷たくなるところが多いので、しっかりと寒さ対策をしてお出かけください。