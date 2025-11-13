今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月14日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


内向的な1日。明るい色の洋服を着て心を引き立てよう。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


社会的な憤りを覚えそう。でも口にすると孤立する暗示が……。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


人間関係が荒れがちな日。他人に過度な期待はしないこと。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


無謀な計画は失敗のもと。冒険心はひとまず抑えて堅実に。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


おいしい話に用心を。甘い言葉にうかうか乗せられないように。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


頼み事をされそう。引き受けると人生経験のプラスに！

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


責任感が強くなる日。でも人に同じことを強要するのは厳禁。

5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


困難な体験にも積極的に立ち向かって。真の友情をゲットできそう。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


浪費にだけは注意を。今日のショッピングは控えよう。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


旅行のチャンス日。難しい場合でも、ちょっと遠出しよう。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


テキパキ行動すると、思いがけないラッキーをゲットできそう。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


心機一転のチャンス日。思い切ったことをするのがカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)