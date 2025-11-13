「隣がネイマールと知ったのは10年以上後」人気TikToker、驚愕の過去写真を公開！ 「すごすぎwww」
TikTokerの100円娯楽（税抜）さんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚愕（きょうがく）の過去写真を公開し、話題となっています。
【写真】「隣がネイマールと知ったのは10年以上後」
「ネイマールと初めて写真撮った日本人説」100円娯楽（税抜）さんは「小学生の頃、日本、ブラジル、韓国、中国の親善試合を見に行った時にブラジルのチームと撮った写真。隣がネイマールと知ったのは10年以上後でした」とつづり、2枚の写真を投稿。赤いTシャツを着用しているのが100円娯楽（税抜）さんで、その右にいるのがサッカー元ブラジル代表のネイマール選手でしょうか。今となってはとても貴重なショットです。
ファンからは「すごすぎwww」「唐突なとんでも写真草」「隣がネイマールってもうパワーワードすぎw」「100億円娯楽やん」「ネイマールと初めて写真撮った日本人説」「日本代表としてネイマールと戦う世界線の娯楽がいたかもしれない…」などの声が寄せられました。
「大人になったら垢抜けるとか幻想です」11日の投稿では「10年前の100円娯楽」と「今の100円娯楽」の比較ショットを公開した100円娯楽（税抜）さん。「大人になったら垢抜けるとか幻想です」と、あまり変化がないことを強調しています。ファンからは「普通に垢抜けてるし、今めっちゃカッコいい」「どっちの娯楽さんも超絶可愛い」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
