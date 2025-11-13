不倫中の友人から「奥さんがきた…」→トイレに逃げ込んだ“既婚者キラー”の末路｜人の夫を奪う友人【ママリ】

あの夜の胸騒ぎは、やはり当たってしまいました。高橋さんの奥さんが由香の目の前に現れ、突きつけた代償は大きなものでした。その先に待っているのは、優しさでも、自由でもなく、冷たい現実でした。『人の夫を奪う友人』第4話をごらんください。

既婚者や婚約者がいる相手など、お構いなしに自由時奔放な異性関係を築いてきた由香。夜の世界に呑まれていく友人を、千夏は止めることができずにいました。

店に現れた高橋の妻

あれから数週間後。仕事を終え、自宅でくつろいでいると、スマホの着信音が鳴りました。画面には「由香」の名前。電話を取るか一瞬迷いましたが、私は通話ボタンを押しました。



由香「千夏……大変なの。高橋さんの奥さんが店に来た」

私「……え？」

由香「話があるって言われて。今、トイレに逃げ込んできたけど怖くて......」



嫌な予感は、ついに現実になってしまいました。タクシーに飛び乗り、店へ着くと、中で由香は俯いたまま立ち尽くしていました。その目の前には、高橋さんの妻と思われるスーツ姿の女性。彼女の手には、封筒とスマホが握られていました。



やがて、三人しかいない店内に、怒りを押し殺した声が響きました。



高橋の妻「あなた、主人とどういう関係なの？」

由香「……ただの飲み仲間です」

高橋の妻「飲み仲間が、ホテルに行くの？」



そう言って突き出されたスマホの画面には、由香が投稿した夜景の写真や、メッセージの履歴が映し出されていました。《会いたい》《今日はありがとう》---もう言い逃れの余地はありませんでした。



私「奥さん、少し落ち着いて……」

高橋の妻「あなたは友達？どうして彼女を止めなかったの？」



その言葉に、喉の奥が詰まりました。何度も止めていました。それでも由香は自ら進み続けたのです。

大きな代償

由香は両手で顔を覆い、涙をこぼしました。



由香「本気じゃなかったの。ただ、寂しくて……誰かに優しくされたかっただけなの」

高橋の妻「そんな理由で人の家庭を壊されたらたまらないわ」



冷たい沈黙のあと、高橋さんの妻は封筒を差し出しました。



高橋の妻「慰謝料の請求書です。後日、弁護士からも連絡がいくと思いますので」



高橋さんの妻が店を去ったあと、由香はその場に力なく座り込んでいました。



由香「どうしよう……私、こんなつもりじゃなかったのに」



私はしばらく黙って彼女を見つめ、やがてゆっくりと言葉を絞り出しました。



私「由香、これが現実だよ。あなたが選んだ結果」

由香「でも、私は......」

私「誰かを傷つけた時点で、もう言い訳はできないんだよ」



その声は、自分でも驚くほど冷たいものでした。けれど、今は優しい言葉をかける気には到底なれませんでした。由香は唇を噛み、泣きながら何度も小さくうなずきました。



由香「分かってる……でも、怖い。全部失った気がする」

私「失ったんじゃない。ようやく、自分が何をしてきたかを見たんだよ」



止まることのない由香の涙を、私はただ冷静に見つめていました。その涙が“反省”なのか“恐怖”なのか、私にはまだ分かりませんでした。



あとがき：突きつけられた現実

寂しさを埋めるために誰かを傷つけてしまえば、もう元には戻れません。友達を止めること、そして現実を突きつけること。それは、とても勇気のいる行為ですよね。千夏の言葉は冷たくも正しく、由香の涙はその正しさに触れた証のようでした。由香が見た現実は、痛みを伴いながらも、きっと彼女を変えていく第一歩でした。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: _x_rk_

（配信元: ママリ）