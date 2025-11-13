プロ野球・阪神タイガースからドラフト5位指名を受けた、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手が球団と仮契約を結びました。



新潟市内のホテルで阪神タイガースとの入団交渉に臨んだ能登投手。推定で契約金3500万円、年俸660万円で仮契約を結びました。



■阪神から5位指名 能登嵩都投手

「来年から阪神タイガースでプレーさせていただけるんだという実感があらためて湧いた。(契約金の使い道は)奨学金を全部返したい。」



今シーズンは最速150km/hのストレートを武器にイースタン・リーグで投手4冠を獲得し、エースとしてチームを牽引。球団からもストレートの角度とキレの良さに期待が寄せられています。



「(阪神は)選手層の厚いチームなので、自分の持っている何かをアピールして、必要とされるピッチャーになることが1番だと思うので、できるだけ早く1軍のキャンプやベンチ入りを目指して取り組んでいきたい」能登投手は来月中旬に入団会見に臨む予定です。