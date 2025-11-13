ガソリンの暫定税率廃止に向け、13日から政府による補助金が増額されました。広島県内でも早速、店頭価格を下げたガソリンスタンドもあります。



■宮脇靖知キャスター

「こちらのガソリンスタンドではレギュラー1リットルあたり167円です。これまで高かっただけに、安くなったように感じられます」



福山市のガソリンスタンドです。13日から販売価格を7円値下げしました。政府による物価高対策のための補助金が増額されたためです。現在、ガソリン税に上乗せされている25.1円の暫定税率は12月末で廃止されます。

その移行期間として、13日から補助金を1リットルあたり5円増額。今後2週間ごとに約5円ずつ追加します。これまでの10円と合わせ12月11日には補助額が暫定税率と同じ25円ほどになります。



■利用者

「めちゃめちゃうれしいです。よく乗るものなのでそこが下がるだけで家計の負担が変わる。」



■利用者

「やっぱりうれしいよ。遊びに行くのも極力おさえないといけないし、5円でも10円でも下がってくれたら」



多くのガソリンスタンドでは補助金増額前の在庫があるため、店頭価格の反映は段階的となる見込みです。



【2025年11月13日 放送】