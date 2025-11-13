³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¡¢Áý³Û¤Î4000Ëü±ß¡¡ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³ÑÃ´¤¤4¾¡
¡¡³ÚÅ·¤ÎÁñ»Ê¤¬13Æü¡¢1300Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð4ÀéËü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤¿¡£±¦Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½ÑÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï²Æ¾ì¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö»°¿¶¤òÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡ÖºÇÄã¸Â¤Ç¤â150¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë±¦Éª¤È±¦Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ26»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÅÏÊÕæÆ¤Ï400Ëü±ß¸º¤Î3600Ëü±ß¡¢ÄÅÎ±ºê¤Ï600Ëü±ßÁý¤Î1500Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë