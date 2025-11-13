マリナーズのホランダーGMが取材に応じ、日本人選手の活躍について言及しました。

日本時間13日、アメリカ・ラスベガスで開催されたGM会議に出席したホランダーGM。会議を終えて記者のインタビューに応じました。

今オフにメジャー挑戦で注目されている村上宗隆選手や岡本和真選手について「2人とも非常に優れた選手です。それぞれ異なる長所を持ち、大きなパワー、優れたコンタクト能力、プレーにおける規律などを兼ね備えています。私たちは時間をかけて評価してきました。それ以上の詳細は内部に留めますが、いずれにせよ非常に優秀な選手で、これまでの実績に対して大きな敬意を抱いています」と高い評価をしました。

また、ドジャースの山本由伸投手の活躍により日本人の小柄な投手への見解は変化したか問われると「私たちは選手の体格で判断しません。背の高い投手も、背の低い投手も好きです。体重のあるまた、軽めの投手も好きです。要は、良い投手が好きなのです。彼は長い間、日本でもトップクラスの投手であり、場合によっては日本一の投手だったと思います。NPBでの実績は文句なしで、長期間にわたり明確に日本最高の投手でした。ですから、ここにいなかったほうが驚きだったでしょう。彼の活躍は本当に素晴らしく、私自身、自宅で見ながら『勝利への意志』や『シリーズをほぼ一人で勝ち取ろうとする決意』を子どもたちと話すだろうと思います。あの3試合でのパフォーマンスは、長い間見た中でも非常に印象的なものでした。また、過去の成功を考えれば、彼のアメリカでの適応がうまくいかなかったほうが驚きでしょう。個人的な経験はありませんが、彼は信じられないほどの勝利への執念を持つ競争者で、その勝利への意志は唯一無二です。これらの特性は、身長や体重に関係なく通用します」と称賛を送りました。