【関東】冬のデートで盛り上がる♡ 同世代女子に聞いた「非日常デートスポット」

同世代の女のコたちおすすめのデートスポットが知りたい！そこで今回は、イマドキガールたちにお気に入りの「デートスポット」を教えてもらいました。風情ある草津温泉から、気軽に行けて満足度が高いアウトレットまで、冬のおでかけが楽しくなるネタが盛りだくさん♡

LOVE BUZZ ITEM vol.45 THEME：『おすすめのデートスポット』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないものをご紹介する連載企画。 今回は、イマドキガールが大好きな彼と行ったなかで、イチオシしたい！そんなデートスポットを教えてもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・住吉由羽さん スタイル抜群！スポーツが趣味の広報OL。

Instagram：@yuanboop ハンターマウンテン塩原キャンピングパーク これからの季節しか楽しめない青春のデートプラン♡ 「スノボ好きの彼の影響で、初めて行ったスキー場！車で2時間半ほどと都心からのアクセスも◎。 最後に近くの温泉に行くのが最高のプランです。私と同じペースで滑ってくれたり、彼のやさしさに感動した忘れられないデートでした♡」

Check! Ray♥Influencer・Harukaさん 趣味は旅行と温泉めぐり♡ 美容好きの都内OL。

Instagram：@h9899rau 三井アウトレットパーク木更津 気軽に行ける満足度が高いデートスポット 「初めて1日中デートするなら、おすすめなのが男女平等に買い物を楽しめるアウトレット！ 特に木更津は、都内から車で1時間くらいで着くので、遠すぎずちょうどいいドライブタイムを楽しめるのも魅力の1つ」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。 一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。 応募はこちらから♡ ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Haruka

住吉 由羽

中里 日和

Ray編集部 エディター 草野咲来