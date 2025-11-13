【関東】冬のデートで盛り上がる♡ 同世代女子に聞いた「非日常デートスポット」
同世代の女のコたちおすすめのデートスポットが知りたい！そこで今回は、イマドキガールたちにお気に入りの「デートスポット」を教えてもらいました。風情ある草津温泉から、気軽に行けて満足度が高いアウトレットまで、冬のおでかけが楽しくなるネタが盛りだくさん♡
THEME：『おすすめのデートスポット』
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないものをご紹介する連載企画。
今回は、イマドキガールが大好きな彼と行ったなかで、イチオシしたい！そんなデートスポットを教えてもらいました♡
Check! Ray♥Influencer・中里日和さん
コスメや美容のことならお任せあれ♡ 現役美容部員。
草津温泉
温泉街×イルミネーションのロマンティックな世界
「風情ある温泉はもちろんのこと、実は夜が楽しいのが草津温泉の魅力。温泉街のあちこちが毎晩ライトアップされるんです！
温泉に入ってゆっくりしたら、ライトアップされた温泉街を歩くと幻想的な夜デートに」
Check! Ray♥Influencer・住吉由羽さん
スタイル抜群！スポーツが趣味の広報OL。
Instagram：@yuanboop
ハンターマウンテン塩原キャンピングパーク
これからの季節しか楽しめない青春のデートプラン♡
「スノボ好きの彼の影響で、初めて行ったスキー場！車で2時間半ほどと都心からのアクセスも◎。
最後に近くの温泉に行くのが最高のプランです。私と同じペースで滑ってくれたり、彼のやさしさに感動した忘れられないデートでした♡」
Check! Ray♥Influencer・Harukaさん
趣味は旅行と温泉めぐり♡ 美容好きの都内OL。
Instagram：@h9899rau
三井アウトレットパーク木更津
気軽に行ける満足度が高いデートスポット
「初めて1日中デートするなら、おすすめなのが男女平等に買い物を楽しめるアウトレット！
特に木更津は、都内から車で1時間くらいで着くので、遠すぎずちょうどいいドライブタイムを楽しめるのも魅力の1つ」
