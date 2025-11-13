¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤òÀ»ÃÏ¥â¥Ç¥Ê¤Ø°ÜÅ¾¡Ã¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥á¥Ã¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«¡×¤Ç¸«¤¿º£¸å¤ÎÊý¸þÀ
11·î5Æü¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥â¥Ç¥Ê¡£¥â¥Ç¥Ê¡¦¥Ñ¥ô¥¡¥í¥Ã¥Æ¥£²Î·à¾ì¡ÊTeatro Comunale Modena Pavarotti-Freni¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¼¥ÈCEO¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£½¾¶È°÷Ã£¤ä¥â¥Ç¥Ê¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£Ã£¤ÇËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´Â¸¤¸¥â¥Ç¥Ê¤Ï¡¢»°Âç¥Æ¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ñ¥ô¥¡¥í¥Ã¥Æ¥£À¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÀ»ÃÏ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó111¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥á¥Ã¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«¡×¡Ê¼Ì¿¿20ÅÀ¡Ë
¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ê¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ×Êý¤Ö¤ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËCEO¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¼¥È¤È¡¢COO¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥µ¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Á¥Ã¥ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Ú¥é·à¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥á¥Ã¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«(Maserati Meccanica Lirica)¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Ëþ°÷¤Î·à¾ì¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Î¥ª¥Ú¥é¡¢¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡£»Ø´ø¼Ô¤Ï¡¢Åö·à¾ì¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄÍµ»Ë¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡£Èà¤Ï¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ÁÏÎ©100¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¶¿å»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î»Ø´ø¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³§¤¬»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥Ú¥é¤ò´®Ç½¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅöÃÏ¥â¥Ç¥Ê¹©¾ìÀ¸»º¤Î¥ï¥ó¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¦¥á¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö·à¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢¿¼ÀÖ¤Î¥í¥Ã¥½¡¦¥ô¥§¥ë¡¼¥È¡ÊRosso Velluto¡Ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¤ÎÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡¢µÒÀÊ¤ÏÂç´¿À¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±éÌÜ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥µ¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Á¥Ã¥êCOO¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥á¥Ã¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«¡×Àë¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ç¥ÊÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥Ú¥é¤È¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤ÎÍ»¹ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ô¥¡¥í¥Ã¥Æ¥£À¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ç¥Ê¤ÎÊ¸²½¤È¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¤Î¸¶ÅÀ¤òºî¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤Îå«¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥Á¥Ã¥ê¤Ï¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¢¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤¬¥â¥Ç¥Ê¤ËºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸½¹Ô¤ÎÆóÂåÌÜ¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â·Ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥È¥ê¥Î¤Î¥ß¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸»º¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡Ê½éÂå¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â·Ï¤Ï¥â¥Ç¥ÊÀ½Â¤¡Ë¡¢ICE¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Á´ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥´¥ì¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡¦¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëBEV¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÊý¸þÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢º£²ó¤ÎÀ½Â¤µòÅÀÊÑ¹¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢À¸»º¤Î¸úÎ¨²½¤È¸å½Ò¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ
¤½¤â¤½¤â¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£111Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ³ÈÂç¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¥â¥Ç¥Ê¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤É¤¦¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥ô¥¡¥ì¡¼¡¢¥â¥Ç¥Ê¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì¤Îµ¯¸»¤Ï1939Ç¯¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ë¥·²È¤¬¥â¥Ç¥Ê¤ò¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î´ðÅÀ¤È¤¹¤Ù¤¯ºÇ¿·¤Î¹©Ë¼¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é90Ç¯Í¾¤ê¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÀä¤¨¤º¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·úÂ¤Êª¤Î³°ÊÉ¤ÏÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¼ñ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ÊËÜ¼Ò¹©¾ì¤Ï¡¢ºòº£¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯»Ô³¹ÃÏ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£À¤³¦°ä»º¤Î¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥Ü¥Ã¥È¥¥¡¼¥é¤Î¥ª¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¼¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾½ê¤È¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£Ë¬¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤óÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢¤½¤ÎÉßÃÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÊªÎ®Æ³Àþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢1980Ç¯Âå¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¡¦¥È¥Þ¥½ÇÛ²¼¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡É¥Ó¥È¥¥¥ë¥Ü»þÂå¡É¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤ä¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¥ß¥é¥Î¤Î¥¤¥Î¥Á¥§¥ó¥Æ¥£¹©¾ì¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»±²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÇ¯´ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬9000Âæ¤¢¤Þ¤ê¤ËÁý¤¨¤ë¤È¡¢À¸»ºÎÌ³ÈÂç¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Þ¥é¥Í¥Ã¥í¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°ÉôµòÅÀ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤ò¿·ÂÎÀ©¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿FCA(¸½¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ë¤Î¸Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Þ¥ë¥¥ª¥ó¥Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÇ¯´Ö1ËüÂæ°Ê²¼¤Î¾¯ÎÌÀ¸»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤òÇ¯´ÖÀ¸»ºÂæ¿ô7Ëü5ÀéÂæ¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤Î¸µ¤Ë³ÈÂçÀïÎ¬¤Ø¤È¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
FCA¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¼Ê¬¤ÊÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ã¤¿¥È¥ê¥Î¡¢¥°¥ë¥ê¥¢¥¹¥³¹©¾ì¤ò¿·Àß¤·¡¢Â³¤±¤Æ¥ß¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¹©¾ì¤âÁýÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æº¡¢¥®¥Ö¥ê·¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ô¥¡¥ó¥Æ¤È¤¤¤Ã¤¿4¥É¥¢·Ï¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ï¡Ö¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç·¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥»¥À¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿µ©Í¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎDNA¤òºÇÂç³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸»ºÎÌ³ÈÂç¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ÊËÜ¼Ò¹©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢½éÂå¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â·Ï¤ÎÀ½Â¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤â¿Ê¤Þ¤º¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÌ»º¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ÉÔÂ¤Î¹©¾ì¤Ø¿·µ¬¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤µ¤ì¤º¡¢¥â¥Ç¥Ê¹©¾ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¼Òµ¡Ç½¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¡¢À¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Þ¤Ç¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡¦¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ö¤¬¤É¤³¤Çºî¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÎÌ»º¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ª¤ä¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥¹¤é¤¬Ë¬¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥Ê¹©¾ì¤Ç¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¤È¤Ê¤ë¡£¥â¥Ç¥Ê¹©¾ìÇÑ»ß°Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾¯ÎÌÀ¸»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î²óµ¢
¤½¤ó¤Ê³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÉMMXX: Time to be audacious¡É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎMC20¤Î¥â¥Ç¥ÊÀ¸»º¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¥á¥Ã¥«¥Ë¥«¡¦¥ê¡¼¥ê¥«¡×Àë¸À¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥Ê¹©¾ì¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¹â¤á¡¢MC¥×¡¼¥é¡¢GT2¥¹¥È¥é¥À¡¼¥ì¡¢¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¢¥°¥é¥ó¥«¥Ö¥ê¥ª¤Î4¥â¥Ç¥ë¤ò¥â¥Ç¥ÊËÜ¼Ò¹©¾ì¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
·à¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍâÆü¤Î6Æü¤Ë¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥â¥Ç¥ÊËÜ¼Ò¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥Ê»Ô´´Éô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ç¥Ê¹©¾ì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¥é¥¤¥óÅï¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¤¬ÁýÀß¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó·Ï¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó·Ï¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥é¥¤¥ó¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´û¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4¥â¥Ç¥ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢7Âæ/Æü¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤¬Áá¤¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤¬¥â¥Ç¥Ê¤Ø¤È¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ò°ÜÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÊªÍýÅª¤ÊÌäÂê¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯¤·ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸»ºµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥Ê¹©¾ì¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤¿¾¯ÎÌÀ¸»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î²óµ¢¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥é¡¼¥ÈCEO¤È¥Õ¥£¥Á¥Ã¥êCOO¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¡¼Ì¿¿¡§±Û¸Ð¿®°ì¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¡Words: Shinichi EKKO¡¡Photography: Shinichi EKKO, Maserati
