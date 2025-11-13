巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。来季、開幕戦の「１番・中堅」を狙う佐々木俊輔外野手は「野球をずっとやってきて、１番を打つことが多かった。ジャイアンツに来て１番センターで開幕スタメンを経験したので、そこはこだわってやりたい」と決意を示した。

秋季キャンプでは「オーバーフェンスできるようなパワーを持っていて、可能性は十分ある選手」と、イ・スンヨプ臨時コーチの目に留まった背番号４４。「数を振って、スイングも強くしたい。シーズン中に（阿部監督から）『打てるポテンシャルがあるのに、それを消しているのはもったいない』と話をしていただいた。自分の長所をしっかり出しつつ、それが結果として出るようにやっていきたい」と、オフシーズンはシーズン終盤から取り組んできたフォームなどを固める意向だ。

今季はシーズン序盤に苦しみ２軍で汗を流す期間が続いたが、７月以降は４１試合に出場して１１８打数３３安打で打率２割８分、１０打点とチームに貢献。ＣＳ第１ステージ第２戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）では「１番・中堅」で先発出場して、初回に先頭打者本塁打を放った。ルーキーイヤーの２４年には開幕戦に「１番・中堅」で出場しただけに、思いは人一倍強い。来季の開幕戦は本拠地・東京ドームに今季のセ王者・阪神を迎える。「１番センター」での開幕スタメンを果たすため、さらなるレベルアップを図る。