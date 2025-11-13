日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の常務理事会とアスリート委員会連携会議が１３日、都内で行われた。第一回の会議後、アスリート委員会の羽根田卓也委員長が取材に応じ「アスリート委員会と常務理事の方々と意見交換をすることで、ＪＯＣが掲げている『アスリート・センタード』のテーマをより活用できると思い、今日のジョイントミーティングが実現した」と語った。

アスリートの保護、価値向上など多岐にわたるテーマ、課題解決に向けて意見交換。羽根田氏は「非常に有意義で、前向きな議論ができた」と振り返った。理事会後に会見したＪＯＣの太田雄貴専務理事によれば「一つは、情報をより共有できる環境を作って頂きたいと要望を受けた」。一部を除き、各委員会にアスリート委員も参加することを承認したという。

また２点目として「アスリート委員会として、自発的な事業がしたいということだった」と太田専務理事。羽根田委員長は「対外的にオリンピックムーブメントや、オリンピアンの価値向上を狙うことができるイベントの提案なども、させていただいた」とした。太田氏は１０月の「スポーツの日」におけるイベントを例に「コロナ禍前までは大規模なスポーツ祭りをやっていたが、コロナを経て、我々も一度下げた規模をなかなか戻せずにいた。これらを大きいものにしていきたいということだったので、我々がすでに持っているデイランやコンサートなどを更に拡張していくことに加え、彼らがやりたいと思うことも後押ししていきたい」と説明した。

同会議は年２回をめどに行われ、橋本聖子会長や太田専務理事ら役員と、アスリート委員の連携を深める狙い。羽根田委員長は「各競技団体（ＮＦ）にもアスリート委員会があるので、そういった各ＮＦの委員会とつなぐことも我々のミッション。スムーズな情報共有と連携を、アスリート委員会として取り組んでいきたい」とした。