「“強い経済”を構築するため、“責任ある積極財政”の考え方の下、戦略的に財政出動を行います。これにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指します」



高市首相が所信表明の冒頭で述べた“責任ある積極財政”。政権の経済政策の柱となる基本方針です。



この推進役に首相が任命したのは、静岡7区選出の城内実経済財政担当相。起用が決まった直後には…。





（城内 実 経済財政担当相）「高市新総理の一丁目一番地である責任ある積極財政、この分野について、しっかり取り組んでいかないといけないということで、ある意味緊張感でいっぱい…」11月には高市首相肝入りの「日本成長戦略会議」が発足。高市首相が本部長となり副本部長には城内経済財政担当相がつきました、10日の初会合では「AI・半導体」のほか、「造船」「防衛産業」など17の重点分野で「危機管理投資」と「成長投資」を進める方針が確認されました。2026年夏に「成長戦略」を策定する予定ですが、月内にとりまとめられる「総合経済対策」にも、“直ちに着手すべき重点施策”を盛り込む方針です。また、論戦が続く国会で、高市首相は、これまで政府が目指してきた「単年度での基礎的財政収支」＝プライマリーバランスの黒字化の目標を取り下げると明言。一部から財政規律の緩みを警戒する声も上がっています。このあと高市内閣のキーマン、城内経済財政担当相が生出演。“責任ある積極財政”で日本経済は復活できるのか？直接、迫ります。（スタジオ）（津川 祥吾 アンカー）「ツガワの目」は、高市政権が掲げる“責任ある積極財政”あるいは‟成長戦略”についてその推進役であります衆議院･静岡7区選出の城内実経済財政担当相に中継で話をうかがいたいと思います。城内大臣、よろしくお願いいたします。（中継・城内 実 経済財政担当相）よろしくお願いいたします。（津川 祥吾 アンカー）まず、大臣に一つうかがいたいのですが、木内さんは石破内閣の時にも大臣をされていて、石破内閣と高市内閣、両方大臣を務められる人は少ないかと思うのですが、石破内閣と高市内閣の中身、雰囲気とか空気感、変わっていますでしょうか。どのような特徴があるか教えてください。（中継・城内 実 経済財政担当相）はい、これはスタイルの違いで、どちらがいいとか悪いとかいうのではなくて、石破内閣ですと、どちらかというと、継承と安定、しっかり熟議、議論をしていくという…これは非常にオーソドックスなやり方だと思います。他方で、今回の高市内閣、高市政権につきましては、やはり決断と前進、あるいは変革と実行と…要するにスピード感を持って、前例や関連にとらわれず、そういったものを全部点検して、一つ一つスピード感を持って結果を出していくと、そういうスタイルでありまして、これはこれで、私自身はついていくのが大変ですけれども…頑張って職責を果たしていかなきゃいけないなというふうに思っております。（津川 祥吾 アンカー）はい、静岡県民、期待している人も多いと思いますので、ぜひ頑張っていただければと思いますが…ここから本題に入らせていただきます。この責任ある積極財政とは何かということなんですが、きのう、重要な会議が開催されました。（VTR）政府の財政運営の司令塔となる経済財政諮問会議が、12日、高市政権で初めて開かれました。12日の会議では、政府が近くまとめる総合経済対策や、マクロ経済政策を巡って議論が交わされました。（高市 首相）「かなり大きなチャレンジになる、大転換になっていく、そういう時期だと思います。かなり、きょうもとんがったご意見をいただきましたけれども、思い切って日本経済を強くしてまいりましょう」新たに就任した民間議員からは、経済対策の裏付けとなる補正予算について、2024年度の13.9兆円を上回る規模が必要だとの意見がありました。(若田部 昌澄 前日銀副総裁)「責任ある積極財政という形で、もしも高市政権が発信をするのであるならば、やはりそれ相応の規模感は必要ではないかというふうには思います」会議は高市政権の積極財政路線を強く印象付ける形となりました。（スタジオ）（津川 祥吾 アンカー）この経済財政諮問会議ですけれども、総理が議長で経済政策を決めていく非常に重要な会議ですけれども、特徴の一つとして民間の委員がいらっしゃると。どなたが民間の委員として入られるかというのも非常に注目をされるところなんですが、ちょっと大臣にうかがいます。民間から、今回、積極財政派と言われる人がメンバーに加わられましたが、この会議の中でどのような意見が多かったでしょうか。（中継・城内 実 経済財政担当相）そうですね。民間議員のお二人、若田部先生、元日銀の副総裁、そして永浜先生、お二人はいわゆる積極財政系のエコノミスト、経済学者でありまして、その中で、ちょっとご発言があったのは、いわゆるプライマリーバランスのいわゆる財政目標。単年度の財政目標については固執すべきじゃないというような発言もございました。そういったことを踏まえまして、きのうの経済財政諮問会議の前にも既に高市総理から、プライマリーバランス目標というのは、それは堅持しつつ、複数年で予算を考えないといけないという観点のことをおっしゃっておられました。（津川 祥吾 アンカー）補正予算についてなんですが…前年の13.9兆円を超さなきゃいけないんじゃないかという発言もあったそうですが、大臣は補正予算についてはどのように考えられていますか。（中継・城内 実 経済財政担当相）この補正予算につきましては、ちょうど、いわゆる総合経済対策を取りまとめ中であります。これは各省から補正予算に向けてのいろいろな数字がこれから提示されまして、それがまた、通常、財務省が査定をすることになっております。まだ規模ありきではございませんけれども、ある程度の規模が必要だということは、マクロ経済学上でも重要だと思っておりますので…。ただ、実際どれぐらいの規模にするかしないかということについては、私ではなくて、片山財務大臣が責任を持って取り組まれると思いますので…。私の仕事は、総合経済対策を取りまとめて、特にですね、戦略分野であります経済安全保障の分野、宇宙、AI、半導体、そして最近注目されている造船といった分野があります。こういった分野につきましては、今までですと、官は官で、民は民で…ということで、民間で頑張ってくださいという感じだったんですが、やはりリスクも大変高いですし、今、アメリカをはじめ各国、特に中国などは、国が、しっかりと官民連携で、そういった分野の…リスクが高いですから、しっかり予算を確保して一緒にやっていこうと。官と民間企業を一緒にやっていこうと。そういうことで、特に危機管理投資、今申しました経済安全保障、エネルギー安全保障、食料安全保障、これ、どれも放置してはいけない分野でありますので、そういったところにしっかりお金を投資してですね、政府が、そしてそれに民間も参加していただいて、そして数年経ったら、後から税収増につながるような形で国内外の需要を高めていくと…そういうことであります。（津川 祥吾 アンカー）今、成長戦略についてもお話いただいたのですが、そもそもこの「責任ある財政政策」、これ、どういう意味なのかな…積極財政ですね、どういう意味かなというところなんですが…これまでの財政政策とどこが変わるんでしょうか？あるいは、この「責任ある」の、この「責任」というのはどういう意味なんでしょうか？（中継・城内 実 経済財政担当相）はい、これはよく聞かれることですが、この「責任ある」というのは、「ばらまき」とか、「豊満財政」ではなくてですね、今申しましたように、危機管理投資、戦略分野の投資についてはですね、これは各国と先進国と競争してますので…、負けないぐらいしっかり投資をして、後でですね、それがいわゆる税収で経済成長、景気回復で税収を伸びで回収するということでありまして…。そして、もう一つ「責任ある」の「責任」はですね、豊かな生活環境、インフラ整備も含めてですけれども、災害に強い…そういうインフラもしっかり作ってですね、それを子や孫に受け渡していくと、そういう「責任」ということも込められております。（津川 祥吾 アンカー）積極財政の中には、例えば赤字国債をたくさん発行するとですね、借金がどんどん増えていって、むしろ次の世代に負担が多くなるんじゃないかという議論、よくあるんですが、今回、プライマリーバランスではなくて、高市内閣としては債務残高の対GDP比を抑えていくんだというお話がありました。今見ていただいているグラフは、日本の債務残高に対するGDP比が250%ぐらいありますよ…という数字なんですが、これ大臣にちょっとうかがいたいのですが、財務省のホームページで、この数字、表が出ているんですね。これ国の債務残高…これもちょっと細かい話ですが、総債務残高なのか、純債務残高にするのかで、ちょっと数字が随分変わってきます。大臣は、今、(画面)上に出ていますね。純債務残高にすると、200何%ではなくて133%なんじゃないかということをおっしゃっていたかと思うのですが、政府の方針として、どちらかに統一するという話はあるのでしょうかね。（中継・城内 実 経済財政担当相）これはですね、まだ、そこはですね…まだどちらかに統一するという話にはなっておりませんで。やはり経済指標、あるいはそういう基準というのは様々なものがあっていいかと思います。純債務残高対GDP比といった場合はですね、国の資産、これも入るわけであります。やはりバランスシートという観念も大事でして、当然負債があると同時に資産もあればですね、その分、実際の負債はそれほど大きく見えないわけでありまして。あとは、われわれが特に今、内閣府でやろうとしていることはですね、「じゃあ他の国はどうなんだろうか」と、他の国も…じゃあ例えばアメリカにしても、ドイツ、フランス、イギリス、そういった国々が使っているですね、いろいろな財政規律に向けての指標は、どうも日本と違うと…、そして特に財政規律が厳しいドイツでは、それを緩和するような動きもございますので、そういった観点からですね、これまでのやり方にこだわらずにですね、ただ、もちろん財政規律という観念は大事ですので、それをしっかり守りながらですね、新しい経済理論、これもありますので、そういったタブーを排してですね、しっかりといろいろな諸外国の理論も、あるいは基準も使いながらですね、…いわゆるプライマリーバランス、単年度目標、これは「一本足打法」じゃなくて、これももちろんしっかり尊重しながら、あらゆる観点からですね、日本の財政規律のあり方を考えていくことが大事だというふうに考えております。（津川 祥吾 アンカー）はい。財政規律を守りながら積極財政ということなんですが、青山さん、何か気になるところありますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）はい。城内さん、今晩は。青山です。1個だけおうかがいしたいんですけども。今ですね、一方で円安がかなり進んでいます。150円台半ばで、片山大臣もですね、円安の悪影響もないとはしないということを、きのうもおっしゃっていましたけれども、積極財政をする、財政出動をすると、どうしてもその円安の方にも振れるんじゃないか。それがですね、あまり円安に進むと、なかなか物価高も改善しない。これは短期的な問題として大きいんじゃないかと思うんですが、こことの兼ね合いというのは、城内大臣、どのように考えていらっしゃるんですか？（中継・城内 実 経済財政担当相）そうですね、よく円安に進むとか、金利が上昇すると、いろいろなですね、ご懸念もありますけれども…そういったことにつきましてもですね、細心の注意を払いながら、過度な円安に振れないように。で…為替というのは、どちらかというと、乱高下することが非常に問題になりまして、何をもって円安なのか、あるいは円高なのかというのは、これは議論が分かれるところでもございますし、円安になると、例えば輸出産業は潤うと。逆に国民も含めて、海外から輸入するものが…、物価が上がりますので、コストプッシュ型インフレで、国民の皆さま、大変な状況ですので、そういったことも含めながら、為替の動き、金利の動きに影響のないような形で、しっかりと財政当局とも連携しながら、やっていくということを心がけていく考えであります。（津川 祥吾 アンカー）為替も気になるところなんですが、成長戦略について、少しお話をうかがいます。17の戦略分野ということで、いろいろなところに注目するよという話、先ほどお話いただきました。それぞれの分野で、官民合わせて、積極的な財政出動というんでしょうかね…投資をしていただいて、元気にしていくというのは分かるんですが、とても気になるのがですね、大臣にうかがいたいのですが、まず、この分野、それぞれが仮にどんどん成長してもですね、恐らく人手不足という大きなブレーキがかかりかねないんじゃないのか。あるいは、もう一つ気になるのがですね、この17の分野はいいんですが、それ以外の分野はどうなるのか、あるいは、地方に住む私たちに対して、その恩恵というのはどのような形で来るのか、その辺は、大臣いかがでしょうか？（中継・城内 実 経済財政担当相）はい、申し上げます。このいわゆる17の分野だけをやるということではなくてですね、それ以外にもいろいろな様々な分野がありますが、とりあえず、日本成長戦略における危機管理投資、成長投資としてですね、17分野にとりあえず絞って。特にA、I半導体とかですね、あるいは造船についてはですね、やはりこれは諸外国と遅れて競争するとですね、勝てないとまずいわけですから、こういったところでは選択と集中の概念でですね、しっかりやっていくということが大事じゃないかというふうに思っております。