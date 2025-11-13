「Bリーグオールスター」は、1月18日のメインイベント以外にも、16日～18日の3日間にわたり、イベントが盛りだくさんです。

初日の16日には、4チームによるトーナメント戦を実施。

チーム編成は、Bリーグでプレーする「アジア特別枠」、「日本人若手選手」、「B2選手」、そして「九州のBリーグクラブ」の4つに分かれます。

アジア特別枠のチームには、ヴェルカから韓国代表のイ ヒョンジュン選手が参戦します。

2日目は、各種コンテストを実施します。

ドリブルの速さやパス、シュートの正確さを競う『SKILLSCHALLENGE』。

リーグのスリーポイントシューターがしのぎを削る『3POINTCONTEST』。

こちらにも、ヴェルカからイ・ヒョンジュン選手が参加します。

そしてダンクの迫力などを競う『DUNK CONTEST』が行われます。

最終日はメインイベントの前に、Bリーグ各チームの「U18チーム」同士による対戦が行われます。

この「Bリーグオールスター」に合わせ、長崎市内でもバスケ一色となるイベントが開催される予定です。