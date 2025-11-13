元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムのストーリーズを投稿。体重が0.2キロ減ったことを報告しました。



【写真を見る】【 板野友美 】 「体重計のったら... なぜか０.2キロ減ってた」「甘いものほぼ禁」「脂質や脂物揚げ物とか？ 基本食べない！！ を心がけたかな」 体重は３９キロ台



板野さんは「毎日サラダ生活のストイックな10日」を終えた後、「 最近会食があったり、ちゃんとダイエットできてなかったなぁーと思って体重計のったら... なぜか０.2キロ減ってた」と、「39.6kg」という数字が出た体重計の画面と共に綴りました。





想定外に体重を減らすことができた要因について板野さんは、「リハーサルで踊ってジムに行って 基礎代謝上がった?」と、思いを巡らせます。





最近自身が行っていたダイエットの試みとして、「夜のお米はokにしてて、その代わりパスタとかグルテンはなるべく食べず、甘いものほぼ禁」「脂質や脂物揚げ物とか？ 基本食べない！！ を心がけたかな」と、紹介しています。





板野さんは、「モチベ上がった あとダンスって凄いね」と締めくくっています。





【担当：芸能情報ステーション】