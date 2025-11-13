emmi×PUMAの別注ローファーが新登場♡スマート＆スポーティな旬デザイン

emmiからグローバルスポーツブランドPUMAとの別注シューズ「LOAFYR EMMI」が登場！トラッドなローファーにスポーティな要素を加えたデザインで、分厚いソールはハイキングにインスパイアされた軽量・高クッション仕様。ナイロンのような艶感のあるシンセティックレザーと光沢ブルーのライニングがポイント。税込14,300円、サイズ22.5～25cmで、11月13日(木)より全国直営店で販売開始。

トラッドとスポーティを融合したデザイン

「LOAFYR EMMI」は、クラシックなローファーに分厚いソールを組み合わせた新感覚シューズ。軽量でクッション性の高いEVAミッドソールを採用し、歩きやすさも抜群です。

アッパーには艶感のあるシンセティックレザーを使用し、トラッドな雰囲気の中にさりげないスポーティ要素をプラス。日常のカジュアルスタイルからお出かけまで幅広く活躍します。

こだわりディテールで差をつける

光沢のあるブルーのライニングが足元にさりげないアクセントをプラス。インソールとヒール部分にはPUMAのキャットロゴをシルバーで施し、高級感と遊び心を両立させています。

分厚いソールでスタイルアップも叶え、スマートながらも存在感のある一足に仕上がっています。

販売情報と先行予約のご案内

「LOAFYR EMMI」は税込14,300円、サイズは22.5～25cm。emmi全国直営店では11月13日(木)より発売開始です。

先行予約はemmiオフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINEで受付中。確実に手に入れたい方はオンラインでの予約がおすすめです♡

emmi×PUMAで足元からおしゃれをアップデート

emmiとPUMAの別注ローファー「LOAFYR EMMI」は、トラッドとスポーティを絶妙にミックスした今季注目の一足。

軽量でクッション性の高い分厚いソールや、艶感のあるアッパー、さりげないブルーライニングなど細部のこだわりも魅力です。

税込14,300円、全国直営店や公式オンラインストアで手に入れて、足元から旬のスタイルを楽しんでみてください♡