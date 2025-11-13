お笑いトリオ「ハナコ」の秋山寛貴さんが、第二子となる女の子が誕生したことを自身のX（旧Twitter）で報告しました。

秋山さんは投稿で「先日第二子となる女の子が誕生しました！」と喜びを伝えています。投稿によると、生まれた女児はしばらくNICU（新生児集中治療室）での治療を受けていましたが、その後無事に退院し、自宅に家族全員が揃ったとのことです。





秋山さんは「妻、産院の方、支えて下さった皆様、そしてNICUの方々に感謝します」と周囲のサポートに対する感謝の気持ちを表明。特にNICUのスタッフについては「技術だけでなく、不安に寄り添って下さる心に救われました」と、専門的な医療だけでなく精神的なケアにも触れ、感謝の意を示しています。

最後に「一家揃ってすくすく育てるよう頑張ります！」と、家族としての決意を述べています。







この投稿に、「さらにパワーアップした秋山家のお話が聴けるのを楽しみにしてます」「これからのお子さんのご成長とご家族のお幸せをお祈りしています」「二児のパパとしてお仕事頑張ってください」「ますます賑やかなお家になりますね」などの声が寄せられています。

秋山さんは、2020年に結婚したことを所属事務所を通じて発表。2021年10月に第1子が誕生したことをSNSで公表しています。



