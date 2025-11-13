グラビア・女優として活躍する小森香乃さんの最新デジタル写真集『幻夏』（撮影：田畑竜三郎、2200円(税込)、発行：ワニブックス）がリリースされました。



小森さんは東京都出身の17歳。週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーとして活動し、グラビア界で存在感を確立 。さらに数々の舞台や、2025年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいます。



写真集の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家 。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む彼女のあらゆる表情を詰め込んでいます。「あの恋は、ひと夏限りの幻だったのか」そう感じさせるような、切なく甘酸っぱいフォトストーリーを表現しています。



写真集はDMM ブックス、ブックライブ、ebookjapanなどの電子書店で購入できます。



【小森香乃さんプロフィル】

こもり・かの 2008年8月6日生まれ 東京都出身 血液型B型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。X：@komorikano Instagram：@komori_kano86