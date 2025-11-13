紅葉のピークは平地に、週末の天気は？【これからの天気(13日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
14日(金)は、今日より空気が冷たくなりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡の各地にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風と波浪注意報が出ています。
◆11月14日(金)の天気
・上越地方
はじめ雲が多くスッキリしない天気になりますが、昼ごろからは晴れ間が出るでしょう。
最高気温は14℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。
・中越地方
朝のうちは、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。
最高気温は、沿岸部で15℃、山沿いで13℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
雨が降るのは今夜間で、朝には晴れ間の出ているところが多いでしょう。
日中の気温は15℃の予想で、今日より空気が冷たく感じられそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から青空が広がるでしょう。
ただ、沿岸部では風が出やすい状態が続きそうです。
最高気温は14～15℃で、この時期らしい寒さになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
日中いっぱいは晴れる見込みです。
最高気温は14℃前後の予想で、今日より4℃くらい低くなるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で、風がやや強く吹くところがあるでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ2m、下越・佐渡ではじめ2.5mの予想です。
◆紅葉見ごろ情報
広い範囲で見ごろとなっていますが、山沿いでは落葉しているところもあります。
紅葉のピークは、平地に移りつつあります。
◆週間予報
15日(土)と16日(日)は、おおむね晴れるでしょう。
一方、17日(月)以降は天気がぐずつきそうです。
18日(火)～19日(水)にかけては、山沿いを中心に平地でも雪の降るところがあるでしょう。
今夜このあとも、にわか雨や雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷に注意ください。
