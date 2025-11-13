これからの気象情報です。

14日(金)は、今日より空気が冷たくなりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡の各地にカミナリ注意報、沿岸部を中心に強風と波浪注意報が出ています。



◆11月14日(金)の天気

・上越地方

はじめ雲が多くスッキリしない天気になりますが、昼ごろからは晴れ間が出るでしょう。

最高気温は14℃前後で、今日より3℃ほど低くなりそうです。



・中越地方

朝のうちは、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。

最高気温は、沿岸部で15℃、山沿いで13℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

雨が降るのは今夜間で、朝には晴れ間の出ているところが多いでしょう。

日中の気温は15℃の予想で、今日より空気が冷たく感じられそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から青空が広がるでしょう。

ただ、沿岸部では風が出やすい状態が続きそうです。

最高気温は14～15℃で、この時期らしい寒さになるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

日中いっぱいは晴れる見込みです。

最高気温は14℃前後の予想で、今日より4℃くらい低くなるでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で、風がやや強く吹くところがあるでしょう。

波の高さは、上・中越ではじめ2m、下越・佐渡ではじめ2.5mの予想です。



◆紅葉見ごろ情報

広い範囲で見ごろとなっていますが、山沿いでは落葉しているところもあります。

紅葉のピークは、平地に移りつつあります。



◆週間予報

15日(土)と16日(日)は、おおむね晴れるでしょう。

一方、17日(月)以降は天気がぐずつきそうです。

18日(火)～19日(水)にかけては、山沿いを中心に平地でも雪の降るところがあるでしょう。



今夜このあとも、にわか雨や雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷に注意ください。