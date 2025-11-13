【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】向上心ゼロ！努力しない義妹にイライラ＜第10話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第10話 嫌味のワケ【ミキの気持ち】
【編集部コメント】
ミキさんがスズカさんに嫌味を言っていたのは、しっかりとした悪意があったからなのですね。「自分はここまで頑張ったのにスズカさんは……」という思いがあるようです。スズカさんを見ていると「羨ましい」と思ってしまう自分がいて、嫉妬から嫌味を言っていたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
