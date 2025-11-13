作家・嶋津輝の『カフェーの帰り道』（東京創元社）が11月12日（水）に発売された。

嶋津輝は2016年に「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。2023年刊行の長編『欅（たすき）がけの二人』で第170回直木賞候補となった。本作は2年ぶりの新作となる。

『カフェーの帰り道』は、大正から昭和にかけ、東京の下町にあるカフェーで働く女給たちを描いた短編集。収録作品は「稲子のカフェー」「嘘つき美登里」「出戻りセイ」「タイ子の昔」「幾子のお土産」の全5編。カフェーという業態が、女性の社会進出と娯楽文化の象徴でもあった時代背景をもとに、働く女性たちの生き方を記録的に描写している。

大正から昭和にかけて東京・上野の片隅にあった「カフェー西行」を舞台とする短編集。銘仙姿に白いフリルエプロンを着け、客にコーヒーや軽食を提供しながら会話を交わす“女給”たちの日常を描く。登場人物は、竹久夢二風の化粧で人気を集めるタイ子、小説家を志すセイ、虚言癖があるが面倒見のよい美登里、そして彼女たちを翻弄する年上の新米・園子ほか。それぞれが「西行」で働くなかで、時代の流れとともに自らの道を模索していく物語だ。作家・原田ひ香も本作についてコメントを発表している。

■あらすじ東京・上野の片隅にある、あまり流行っていない「カフェー西行」。食堂や喫茶も兼ねた近隣住民の憩いの場には、客をもてなす個性豊かな女給がいた。竹久夢二風の化粧で注目を集めるタイ子、小説修業が上手くいかず焦るセイ、嘘つきだが面倒見のいい美登里を、大胆な嘘で驚かせる年上の新米・園子。彼女たちは「西行」で朗らかに働き、それぞれの道を見つけて去って行ったが……。大正から昭和にかけ、女給として働いた“百年前のわたしたちの物語”。

■目次「稲子のカフェー」「嘘つき美登里」「出戻りセイ」「タイ子の昔」「幾子のお土産」

■著者プロフィール嶋津輝（しまづ・てる）1969年東京都生まれ。2016年、「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。19年、同作を含む短編集『スナック墓場』で書籍デビュー（文庫化にあたり、『駐車場のねこ』と改題）。23年刊行の長編『欅（たすき）がけの二人』で第170回直木賞候補となる。『猫はわかっている』『私たちの特別な一日 冠婚葬祭アンソロジー』などのアンソロジーにも作品が収録されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）