¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤ÈÄË´¶¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³èÆ°Éüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö3Ç¯Á°¤Î½éÀï¤«¤é»ä¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÍÕ·î¤µ¤ó¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÍÕ·î(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2022Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤ÈÄË´¶¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢µ¢¤ë¤Î¤â°ì¶ìÏ«¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸åÇÚ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£