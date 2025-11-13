13日朝は、放射冷却が強まって各地で冷え込みました。最低気温は、阿賀町津川では今シーズン最も低い0.6℃を観測し、氷点下に迫る寒さになりました。



新潟市中央区のカー用品店では、『タイヤ交換』が急ピッチで進められていました。来週、雪予報が出たことで問い合わせが殺到し、12月中旬まで連日20台以上の予約でいっぱいだということです。



■新潟市内から

「最近寒くなってきて、これから新潟も雪が降ると思うので、早めに備えてこの時期にタイヤ交換にきた。」



■オートバックス新潟中央店 西村真人店長

「早めに準備していただくことでお客さんの作業時間が短く済み、(タイヤを購入する場合も)色々な銘柄から選ぶこともできる。」





また、最近はタイヤ交換を自分で行う人も増えているそうです。

ホイールナットは緩すぎても・きつすぎても『脱輪』の危険性があるため、店では適切な力で締めつけることができる「トルクレンチ」という工具を使うことをおすすめしています。